عاشور: الوزارة ستعمل على تذليل كل العقبات التى تواجه المعاهد العالية

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاهتمام بتطوير اللوائح الدراسية بالمعاهد من خلال لجان القطاع، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وضمان استكمالها لجميع المقومات والضوابط اللازمة لتقديم خدمة تعليمية جيدة.

تذليل كل العقبات التي تواجه المعاهد العالية الخاصة

كما أكد الدكتور أيمن عاشور، خلال مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري، برئاسته وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة- على أن الوزارة ستعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المعاهد العالية الخاصة، وتقديم حوافز للمعاهد المتميزة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة.

مشاركة المعاهد العالية في التحالفات الإقليمية الاستراتيجية

ووجّه الوزير بضرورة مشاركة المعاهد العالية في التحالفات الإقليمية الاستراتيجية التي وقعتها الوزارة، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المعاهد العالية في تحقيق أهداف هذه التحالفات، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات ونظيرتها بمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، وفق إطار مرجعي موحد لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية في مختلف التخصصات.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور على حرص الوزارة على دعم المعاهد العالية الخاصة ومساعدتها على أداء دورها في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي الخاصة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.