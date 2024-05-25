السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الأعلى للجامعات» يوافق على تشكيل لجنة اختبارات القدرات للقبول بالكليات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

 

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس تابع جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لوضع الإطار العام لمُسابقة الشخصية الكرتونية "مصر الابتكارية" للموسم الثاني 2024؛ لتطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من خلال الرسوم المُتحركة وبرامج الأطفال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استمع إلى عرض قدمه الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، حول ربط البرامج المُختلفة للبيانات الإحصائية والخاص برصد بيانات الجامعات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية القائمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بهدف تكامل وتوحيد مصدر البيانات.

إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات لمراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات لمراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2024/2025، وذلك برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان. 

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وزير التعليم العالي يوجه بـ: استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي

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وزير التعليم العالى يتفقد الأعمال التنفيذية بمشروعات جامعة كفرالشيخ بتكلفة 3 مليارات جنيه

الوزير على إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة

وأثنى الوزير على إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة التي يقل عمرها عن 50 عامًا وفق نسخته الصادرة لهذا العام 2024، وذلك من بين إجمالي 1171 جامعة على مستوى العالم، كما أثنى الوزير على إدراج 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف (CWUR) لعام 2024. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية الدولية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية

صناعة محتوى الطفل امتحانات القدرات اختبارات القدرات للحوكمة الذكية المنصات الإلكترونية

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