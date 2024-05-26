الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرمة سامي: ترجمات المركز تعيد بناء المعرفة بالثقافة الأفريقية

كرمة سامي خلال الحفل
كرمة سامي خلال الحفل

تحدثت الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة، عن مشروع ترجمة الثقافة الأفريقية، والذي احتفل به المركز اليوم قبل ساعة، وبكتبه المتعلقة بقارة إفريقيا التي صدرت عامي 2023- 2024.

الاحتفال باليوم العالمي لقارة إفريقيا

وقالت الدكتورة كرمة سامي خلال الاحتفالية التي نظمها المركز القومي للترجمة، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أقيمت صباح اليوم  للاحتفال باليوم العالمي لقارة إفريقيا، يستكمل اليوم  مشروع ترجمة الثقافة الإفريقية بالاحتفال بكتبه المتعلقة بقارة إفريقيا التي صدرت عامي 2023- 2024.

 

وتابعت "يأتي الاحتفال ضمن سلسلة من اللقاءات التي ألقت الضوء على ملف إفريقيا، وكرمت المترجمين الذين كرّسوا جهدهم لهذا الملف الثقافي المهم. 

إصدارات المركز تتميز بتناولها تنوعا من المجالات المعرفية والقضايا


وأشارت إلى أن إصدارات المركز تتميز بتناولها تنوعا من المجالات المعرفية والقضايا مع وعيها بما أسمته دكتورة رضوى عاشور في كتابها الرائد “التابع ينهض”..  الرواية في غرب إفريقيا": "الشعور برقابة العين الأجنبية المتربصة بالعيوب ودلائل التخلف"، ولهذا يوجه المركز التحية إلى المترجمين الذين تعاونوا معه على إنتاج إصدارات تبحث عن الحقيقة وتعيد بناء المعرفة بالثقافة الإفريقية والثقة فيها متجاوزة بطرحها المعرفي وهم ما بعد الكولونيالية، وكذلك مرسخة كينونة الثقافة الإفريقية لتعيدها إلى قيمها الأصيلة وتعيد قيمها الأصيلة إليها.

 

 

الأخذ والعطاء شرط من شروط حياة الثقافات

وأضافت مدير المركز القومي للترجمة، "هي مسيرة  ننفذ بها وصية رضوى عاشور الثقافية: "الأخذ والعطاء شرط من شروط حياة الثقافات" بحسب كتابها “صيادو الذاكرة 105”، ولهذا يستكمل المركز القومي للترجمة سعيه عبر مترجميه عامًا بعد عام تقديرًا لهم، كذلك يكرم المركز هذا العام المترجم الكبير علي الغفاري الذي أثرت ترجماته المتميزة المكتبة العربية بلغتها السلسة وبتنوعها المعرفي، وكان أحدث ترجماته الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في إفريقيا".

 


أبرز المشاركين في الاحتفالية

وقد شارك في احتفالية المركز القومي للترجمة برئاسة  الدكتورة كرمة سامي، بيوم أفريقيا العالمي والتي اختتمت قبل قليل، كلٍ من المترجم خالد بكري وكتابه"يوم سعيد"،المترجم ربيع وهبة وكتابه"الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،المترجمة رشا رمزي وكتابها "حكايات شعبية من موريشيوس"،المترجم شرقاوي حافظ وكتابه “(الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات”.

كما شارك أيضًا في الفعاليات المترجم عمرو زكريا وكتابه "تاريخ العبودية"، المترجم عمرو عبد الفتاح وكتابه "الفتاة التي تزوجت أسدًا"، والمترجم عزت ريان والمترجم محمد عبد الكريم وكتابهما "إفريقيا في روسيا-روسيا في إفريقيا".

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