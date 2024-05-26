بدء احتفالية المركز القومي للترجمة بيوم إفريقيا العالمي (صور)

بدأت قبل قليل، فعاليات احتفالية المركز القومي للترجمة، بيوم أفريقيا العالمي، وذلك بقاعة طه حسين، بمقر المركز في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

المشاركين في احتفالية المركز القومي للترجمة

ويشارك في احتفالية المركز القومي للترجمة، بيوم القارة السمراء ــ أفريقيا ــ العالمي، مجموعة كبيرة من المترجمين الذين قدموا من خلال المركز القومي للترجمة أحدث الإصدارات عن الشأن الأفريقي والأدب الأفريقي.

حيث يشارك بشهادات عن الكتب، كلِ من:المترجم خالد بكري وكتابه "يوم سعيد"، المترجم ربيع وهبة وكتابه "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، المترجمة رشا رمزي وكتابها (حكايات شعبية من موريشيوس)، المترجم زكريا الرفاعي وكتابه (الهلال الأسود)، المترجم شرقاوي حافظ وكتابه (الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات).

كما يشارك أيضًا في الفعاليات المترجم عمرو زكريا وكتابه (تاريخ العبودية)، المترجم عمرو عبد الفتاح وكتابه (الفتاة التي تزوجت أسدًا)، والمترجم عزت ريان والمترجم محمد عبد الكريم وكتابهما (أفريقيا في روسيا-روسيا في أفريقيا)

كما يكرم المركز القومي للترجمة خلال فعاليات اليوم المترجم الكبير علي الغفاري والذي صدرت له مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في أفريقيا".وبهذه المناسبة يقدم المركز خصومات 50% خلال يوم الأحد المقبل على كتب المترجم علي الغفاري المتاحة بمنفذ البيع.

وبالتزامن مع الاحتفالية يقدم المركز القومي للترجمة تخفيضات علي إصداراته تصل إلي 50٪.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي لقارة أفريقيا هي الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963 حيث وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة في ذلك اليوم الميثاق التأسيسي في أديس ابابا بأثيوبيا وفي عام 2002 أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي ويتم الاحتفال بيوم أفريقيا في جميع أنحاء العالم.