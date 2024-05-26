الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء احتفالية المركز القومي للترجمة بيوم إفريقيا العالمي (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بدأت قبل قليل، فعاليات احتفالية المركز القومي للترجمة، بيوم أفريقيا العالمي، وذلك بقاعة طه حسين، بمقر المركز في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

المشاركين في احتفالية المركز القومي للترجمة

ويشارك في احتفالية المركز القومي للترجمة، بيوم القارة السمراء ــ أفريقيا ــ العالمي، مجموعة كبيرة من المترجمين الذين قدموا من خلال المركز القومي للترجمة أحدث الإصدارات عن الشأن الأفريقي والأدب الأفريقي.

حيث يشارك بشهادات عن الكتب، كلِ من:المترجم خالد بكري وكتابه "يوم سعيد"، المترجم ربيع وهبة وكتابه "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، المترجمة رشا رمزي وكتابها (حكايات شعبية من موريشيوس)، المترجم زكريا الرفاعي وكتابه (الهلال الأسود)، المترجم شرقاوي حافظ وكتابه (الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات).

كما يشارك أيضًا في الفعاليات المترجم عمرو زكريا وكتابه (تاريخ العبودية)، المترجم عمرو عبد الفتاح وكتابه (الفتاة التي تزوجت أسدًا)، والمترجم عزت ريان والمترجم محمد عبد الكريم وكتابهما (أفريقيا في روسيا-روسيا في أفريقيا)

كما يكرم المركز القومي للترجمة خلال فعاليات اليوم المترجم الكبير علي الغفاري والذي صدرت له مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في أفريقيا".وبهذه المناسبة يقدم المركز خصومات 50% خلال يوم الأحد المقبل على كتب المترجم علي الغفاري المتاحة بمنفذ البيع.

وبالتزامن مع الاحتفالية يقدم المركز القومي للترجمة تخفيضات علي إصداراته تصل إلي 50٪.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي لقارة أفريقيا هي الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963 حيث وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة في ذلك اليوم الميثاق التأسيسي في أديس ابابا بأثيوبيا وفي عام 2002 أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي ويتم الاحتفال بيوم أفريقيا في جميع أنحاء العالم.

القومي للترجمة يوم أفريقيا العالمي المترجم على الغفاري الأدب الأفريقي الشأن الإفريقي كتاب يوم سعيد

مواد متعلقة

في يوم إفريقيا العالمي.. أبرز الأدباء في القارة السمراء

قبل احتفالية يوم إفريقيا.. أبرز إصدارات القومي للترجمة عن القارة السمراء

الأكثر قراءة

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد الفيديوهات الفاضحة.. الصحيفة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

لا يقتل من أجل المال.. مفاجأة.. "مخ" السفاح يختلف عن أى شخص عادى (خاص)

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية