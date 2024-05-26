في ذكرى وفاتها| قصة زواج فايزة كمال التي بدأت بمراهنة.. وحمل انتهى بطلب للخيانة

يحل اليوم الذكرى العاشرة لوفاة واحدة من أشهر فنانات السينما المصرية الحسناوات وهى الفنانة ذات الملامح الأوروبية فايزة كمال التي رحلت عن عالمنا في 26 مايو 2014 عن عمر يناهز 52 عامًا.

بين الكويت ومصر

هى صاحبة المال والبنون، وملكة في المنفى، ورأفت الهجان، والإمام الغزالي، وأم الصابرين، وأولاد الأكابر، وحكايات البنات نافذة على العالم، وغيرهم الكثير من الأعمال السنيمائية والتليفزيونية والمسرحية التي قامت بها فايزة كمال على مدار 30 عامًا من العطاء.

ولدت فايزة كمال في 3 سبتمبر 1962 بالكويت لأبوين مصريين كانا يعملان هناك، وأمضت داخل الدولة أكثر من 20 عامًا حتى التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدمت في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية ونجحت في الاثنين.

رفضت والدها في البداية دراستها للتمثيل حتى أقنعه أستاذها الفنان سعد أردش وتتلمذت على يده. وبدأت مشوارها الفني في السنة الأولى في المعهد بمشاركتها في مسلسل العدل والتفاح بطولة عبدالله غيث ومديحة كامل.

قصة زواجها

تزوجت فايزة كمال من المخرج المسرحي منير مراد الذي رآها لأول مرة أثناء تعاقده معها على مسرحية "الملك هو الملك".

في البداية، لم يشعر منير مراد بشعلة الحب تجاه فايزة كمال، وقبل عرض المسرحية بأيام راهن الفنان صلاح السعدني على نجاح (كمال) في المسرحية حيث كان يرى السعدني أنها أسوأ ما في العرض، لكن منير مراد كان يؤكد أنها ستكون افضل ما في العرض.

وكسب (مراد) الرهان بالفعل وكانت فايزة كمال أروع ما في العرض. ثم قال (مراد) فيما بعد خلال منشور له على حسابه على الفيسبوك أثناء تذكره زوجته الراحلة أن شرارة الحب اشتعلت في قلبه تجاه فايزة كمال عندما توفيت والدتها وذهب إليه لتأدية واجب العزاء فشاهد الوردة المتألقة ذابلة وتائهة حيث فقدت والديها في وقت قياسي.

طلب للخيانة

وأكد أنه خلال ذلك اللقاء شعر بوجع في قلبه وألم في نفسه على ضياعها ومنذ ذلك اللحظة لم يتركها نهائيًا حتى ذهبا سويًا إلى الإسكندرية لعرض الموسم الثاني من مسرحية الملك هو الملك. فشعر حينها وخلال 4 أيام فقط أن فايزة كمال هي النصف الآخر لروحه حيث وهج الحب الدافق إلى قلبه تجاه قلبها البكر الجميل.

تزوجا الثنائي وأنجبا طفلين هما يوسف وليلى، وبعد وفاتها أكد زوجها أنها لم تستطع أن تصبح نجمة مثل نجمات جيلها رغم قدراتها الفنية العالية بسبب اضطهاد ثري خليجي لها لرفضها خيانتي معه مقابل شقة فاخرة 600 متر.

توفيت الفنانة القديرة التي اشتهرت بأعمالها الدرامية الدينية في 26 مايو 2014 بعد صراع مع سرطان الرحم.