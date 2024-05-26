"مياه سوهاج": تنفيذ فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية للتعامل مع تسرب الكلور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، استمرار فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 11 منافسة وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والتعامل مع الحريق ومنافسة الإسعافات الأولية والتعامل مع الانسكابات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتدريب مشاركين جدد لتكوين فرق قويه للتعامل الأمن والصحيح مع مخاطر بيئة العمل وتبادل الخبرات فيما بينهم لتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من المخاطر.



وأوضح اللواء أحمد أبو حساب مستشار السلامة والصحة المهنية والمتابعة، أنه تم خلال الأسبوع الأول منافسات التعامل مع تسرب الكلور والتى تبحث كيفية التعامل الأمن مع تسرب الكلور المحتمل بأحد مواقع العمل والتى يشارك بها 22 فريقا منافسات التعامل مع تسرب الكلور أسطوانة سعة طن و11 فريق منافسات التعامل مع تسرب الكلور اسطوانة سعة 65كجم و33 فريق منافسات مهارات فردية كلور وعدد 3 فرق منافسات محترفى التعامل مع تسرب الكلور و6 فرق منافسات التعامل مع تسرب الكلور بسيارات نقل أسطوانات الكلور.



وأوضح الدكتور مصطفى الحلوانى مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، أن الفرق المشاركه تتمثل فى"محطة مياه سوهاج غرب - محطة مياه بلصفورة المدمجة - محطة مياه أولاد نصير المدمجة – محطة مياه طهطا السطحية – محطة مياه شطورة السطحية – محطة مياه السكساكا السطحية – محطة مياه أولاد سالم السطحية – محطة مياه الشوش السطحية – محطة معالجة صرف غرب سوهاج – محطة مياه جزيرة محروس – محطة مياه المراغة السطحية – محطة مياه جرجا السطحية ومياه توسعات جرجا ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر وبيت علام المدمجة ومياه نيدة وأخميم السطحية ومياه الصوامعة المدمجة ومحطة معالجة صرف الكولا ومحطة مياه البلينا والمنشاة السطحية والأحايوة المدمجة هذا بالإضافة إلى مشاركة جميع أفرع مياه سوهاج وعدد 6 فرق سائق ومسئول تداول الكلور، مضيفا أن جميع فعاليات المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمحطة مياه سوهاج غرب.