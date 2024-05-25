السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة سوهاج يشارك باجتماع الأعلى للجامعات

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد في رحاب جامعة كفر الشيخ، وترأسه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفي رفعت امين المجلس ورؤساء الجامعات المصرية.

وقال النعماني، إن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المهمه ومنها استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، حيث وجه الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، وضرورة التركيز على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق ويكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع،، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية،

وأضاف، أن الوزير قد أشاد بجهود الجامعات في تنمية وعي الطلاب، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، وتنظيم رحلات طلابية للمشروعات القومية، لتوعية الطلاب بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية الولاء والإنتماء لدى الطلاب، كما أشاد بإدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات، وإدراج 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف (CWUR) لعام 2024، موجهًا بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية الدولية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

وثمن النعماني ماتبذله الوزارة برئاسة الدكتور ايمن عاشور من مجهودات من اجل تطوير المنظومة التعليمية واعداد خريج قادر علي المنافسة محليًا وعالميًا، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

جامعة سوهاج وزارة التعليم العالي حسان النعماني سوهاج النعماني الوزير

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