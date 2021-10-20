رئيس سوهاج الجديدة: أنشأنا 8342 وحدة سكنية وتنفيذ 45 عمارة جديدة

ملامح الجمهورية الجديدة ظهرت في سوهاج الجديدة

سوهاج الجديدة سوف تكون عاصمة المحافظات المجاورة لها

أنشأنا 8342 وحدة سكنية وجارِ تنفيذ 45 عمارة جديدة

نسبة الإشغال في المنطقة الصناعية وصل لـ 70٪ وهي نسبة مرتفعة

رؤيتنا 2050 أن يسكن المدينة مليون ونصف مواطن

410 مليون جنيه خطتنا الاستثمارية في البنية التحتية بسوهاج الجديدة

أجرت "الدستور" حوارًا مع المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس مدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

ما هي سيرتك الذاتية؟

انا المهندس مصطفي هارب مساح، مهندس معماري استلمت العمل منذ 5\10\2002 بهيئة المجتمعات العمرانية في جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر كمهندس تنفيذ ثم كمهندس مشروعات ثم مهندس تخطيط ومتابعة ثم ومهندس تراخيص وبعد ذلك عملت كمدير إدارة مشروعات، أيضًا كمدير إدارة تراخيص ثم عملت كمدير تنفيذ بالإضافة إلى مدير مشروعات، ومدير تخطيط ومتابعة ثم بعد ذلك وصلت إلى نائب رئيس جهاز المشروعات ونائب رئيس جهاز للتنفيذ ثم انتقلت من مدينة طيبة الجديدة في نهاية عام 2019 للعمل كنائب رئيس جهاز مدينة بدر الجديدة لحين صدور قرارًا بتعييني رئيسًا لجهاز مدينة سوهاج الجديدة ومن حسن الحظ أن أصبحت رئيس جهاز مدينة من المدن الواعدة بالصعيد مدينة سوهاج الجديدة فعندما زرتها لأول مرة ورأيت مدى الجهد المبذول بها فهي طفرة حقيقة.

ما هي رؤيتك لمدينة سوهاج ومدى اختلافها عن مدينه بدر وما مدى التقارب بينهم؟

جاء قرار إنشاء مدينة سوهاج الجديدة رقم 196 لعام 2000 فهي عمرها حديث بالنسبة للمنشآت التي تم تنفيذها كعمران أو انشاءات أو كخدمات فاقت المدن القديمة وفاقت حتى المدن التي بنفس عمرها الإنشائي هي مدينه سريعة النمو بها تطور عمراني كبير بها استمارات سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص.

هل تلاحظ مدى دعم الدولة لمحافظات الصعيد عن أي مكان آخر؟

كلنا في الفترة الأخيرة لاحظنا الدعم الخاص والكبير لمحافظات الصعيد خلال السبع سنوات الأخيرة ونلمس الدعم المتكامل لكل مدن الصعيد فلو تحدثنا علي مشروعات الإسكان الإجتماعي هنلاقي عدد الوحدات السكنية الذي تم تنفيذها في مدن الصعيد في 7سنوات الأخيرة واكبر بكثير من الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بمدن أخرى في نفس العمر الإنشائي لمدن الصعيد وكذلك في مشروعات البنية التحتية ومشرعات الكهرباء.

ما رؤيتك في آليات التنفيذ المستخدمة هنا.. هل توجد معايير محددة يجب الالتزام بها في التنفيذ؟

لدينا في وزارة الاسكان يوجد اشتراطات معينة عند البدء في تنفيذ المشروعات، بناءً على توجيهات القيادة السياسية أني ابدأ أنفذ المشروع بالإمكانيات المالية المتاحة طبقًا لاعتمادات مخططة مسبقًا بمستوى جودة عالٍ مثل السكن، يجب أن يكون متكامل من حيث التشطيبات الساكن يتسلم الشقة (تشطيب مفتاح) والطرق المؤدية للسكن والزراعة المحيطة به لكن الأمر يختلف بعض الشيء في قطع الأراضي ولأن العميل هنا يدخل في الإنشاء والتنفيذ وقبيل الانتهاء يكون كل الخدمات والشبكات والطرق اكتملت بالتزامن مع انتهاء العميل من الإنشاء وابدأ في "اللاندسكيب" بمجرد تواجد العميل بالمكان للسكن في المدينة ويتزامن أيضًا توافر جميع الخدمات سواء صحية أو علمية أو ترفيهية كالحدائق والملاعب وغيرها.

كم يبلغ عدد سكان مدينة سوهاج الجديدة؟

عدد السكان بالمدينة في تزايد مستمر، فالسنوات السابقة كان عدد السكان ضعيف لكن الوضع اختلف تمامًا والعدد الحالي هو تقريبًا خمسة عشر ألف نسمة مقيمين فعليًا بخلاف المترددين على الجامعات والمصالح الحكومية الأخرى ولكن في تزايد يوم بعد يوم.

هل يوجد خطة معينة لجذب الناس للسكن بمدينة سوهاج الجديدة؟

طبيعة أي سكن عمراني ينشأ في مكان صحراوي فالطبيعة تبدأ صعبة فعند البدء في المشروع نبدأ نخطط وننفذ لأن النطرة بتبقى مختلفة فعندما نقترب من الانتهاء وتبدأ العمارات والتجمع العمراني والطرق و"اللاندسكيب" النظرة والصورة تختلف لدى العميل فتبدأ عناصر الجذب تتوافر ومع توفير المواصلات وتشغيل الخدمات يصبح كل هذا عوامل جذب وحاليًا تتوافر كل الخدمات بالمدينة من مواصلات وغيرها وأيضًا نستمع لآراء السكان كل فترة عن طريق عمل اجتماع كل شهر وأيضًا لدينا الصفحة الرسمية للمدينة نتلقى من خلالها الشكاوى والمقترحات.

ما الخطة الاستثمارية لعام 2021\2022 لمدينة سوهاج الجديدة؟

خطتنا الاستثمارية لعام 2021\2022 هي 410 مليون جنيه موزعة على البنية الأساسية مرافق مياه وصرف وري وكهرباء وتليفونات والآن نعد بروتوكول مع شركة الغاز ونضع بعض اللمسات الاخيرة لتوصيل الخدمة للسكان.

كما أن لدينا مشروعات سيادية بالمدينة منها مشروعات منفذة بالفعل من فترة ومشروعات قيد التنفيذ مثال على ذلك المحطة بالمدينة منفذة بطاقة 35 ألف متر مكعب وهذا الذي يعمل في الوقت الحالي.

أما طاقة المحطة في التصميم 77 ألف متر مكعب كما أيضًا يوجد محطة معالجة صرف صحي جارِ التنفيذ فيها بطاقة 12 ألف متر مكعب كمرحلة أولى من إجمالي 36 ألف متر مكعب وأيضًا مستشفى الجامعة وتم الاستلام المبدئي لها وتشغيل عدد 15 عيادة بتكلفة 556 مليون بسعة 200 سرير وتم تسليمها للجامعة وتشغيلها بفضل الله و أيضًا مستشفى الأورمان جارِ العمل فيها بسعة 264 سرير بإجمالي تكلفة 712 مليون جنيه وسوف تقدم هذه المستشفيات خدمة للإقليم بشكل عام.

‏

ما الآليات التي يعتمد عليها التطوير بمدينة سوهاج الجديدة؟

‏التطوير بيتم لدينا على مراحل ففي البداية إنشاء بنية تحتية، ولدي مخططات مستقبلية وسنة الهدف 2050 وننتظر تعداد السكان يكون مليون ونصف في سنة الهدف وعلى مراحل وبنبدأ العمل فيه بالتنسيق مع محافظ الإقليم.

‏

ماهي نسب الإشغال في المناطق الصناعية؟

تعتبر نسب الإشغال في المدينة الصناعية نسب عالية جدا وصلت ل70% بالنسبة لتاريخ انشائها الحديث وتتوفر صناعات متعددة أهمها الصناعات الغذائية وصيانة السيارات والملابس وصناعات الأخشاب والألمونيوم وتساعد على خلق فرص غير عادية للشباب بمحافظة سوهاج بالكامل.

هل يوجد تسهيلات يتم تقديمها للمستثمرين في المدينة؟

طبعًا كل الدعم للمستثمرين وأصحاب الصناعات وهذا توجه القيادة السياسية والتسهيلات تتمثل في توفير خدمات وبنية تحتية وأساليب السداد والتيسير فيها والتقسيط علي دفعات متباعدة من 3 لـ 5 سنوات علي حسب نوع الاستثمار.

هل هناك طرح جديد للإسكان الاجتماعي؟

نفذنا في المدينة 8342 وحدة سكنية خلال الفترة الماضية وجارِ طرح 45 عمارة سكنية بإجمالي 80 وحدة كبداية ونأخذ في الاعتبار احتياجات السوق وأيضًا السكان.

ماهو أول قرار اتخذته منذ توليك مسؤولية رئاسة جهاز المدينة؟

طلبت أول ما وصلت المدينة الاجتماع مع المستثمرين للوقوف على آخر المستجدات لديهم والبحث عن ما إذا كانت أي عراقيل تواجههم ومعرفة طلباتهم.

هل في معوقات تواجهكم في مدينة سوهاج الجديدة؟

نحن نعمل بمخططات مدروسة وواضحة أبعادها وأي معوقات أو عراقيل تُحل بشكل فوري بالتواصل مع المسؤولين.

هل في خطة بعمل منشآت حكومية داخل المدينة مثل العاصمة الإدارية؟

نحن نهدف إلى أن تكون كل المباني الحكومية موجودة هنا هذا تفكيرنا أن سوهاج الجديدة تكون عاصمة المحافظات.

هل ملامح الجمهورية الجديدة ظهرت في سوهاج الجديدة؟

بدأت تظهر بالفعل إحنا بنتكلم عن منشآت هامة داخل سوهاج الجديدة مثل مستشفى الأورمان بتكلفة 712 مليون جنيه وأيضًا جامعة سوهاج والمستشفى الجامعي.

يوجه بعض الانتقادات للمشروعات أنه لا يوجد تنوع في الخدمات ما ردكم؟

يوجد تنوع كبير في المدينة عن طريق مستثمرين ومشاريع جديدة سوف تشهدها المدينة في الأيام القادمة عن طريق جهاز مدينة سوهاج الجديدة سواء منشآت ترفيهية وخدمية.

رسالة توجهها للمستثمرين ورسالة أخرى للمواطنين؟

بالنسبة للمستثمرين اقول لهم ان سوهاج الجديدة ارض خصبة للاستثمار والسعر مناسب مقارنة بالأماكن الاخرى ونقط الربط موجودة سواء من طرق أو مطار أو خدمات أخرى فأهلا بكل المستثمرين.

وبالنسبة للسكان الموجودين في المدينة فهم شركاء نجاح وأصحاب رأي وفكر نتشارك سويًا وادعو مواطنين سوهاج لزيارة سوهاج الجديدة.