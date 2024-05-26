الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المشدد 10 سنوات لعاطل ضبط بسلاح بدون ترخيص في المنيا

متهم
متهم

قضت  محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وآخر بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة خمسة آلاف جنيه لحيازتهما أسلحة نارية، دون الحصول على ترخيص، كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات، وألزمتهما الاثنين بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار شريف الزاوي، وعضوية المستشارين محمد فريد، ومحمد احمد الشحات، وأمانه سر ماهر محمد حسن، محمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.

 حيازة أسلحة بدون ترخيص

كان أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهم بحيازته الأسلحة النارية دون الحصول على ترخيص، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.

محكمة جنايات المنيا السجن المشدد عشر أسلحة نارية المصاريف الجنائية المستشار شريف الزاوي

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