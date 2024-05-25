المشدد 3 سنوات لمتهمين بتهديد سيدة وزوجها عبر فيس بوك بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة "ع..م ا." و"ح.ا.ى" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بتهديد المجنى عليها "ص ا.م." وزوجها "م.ر"، بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكتابة عبارات خادشة للحياء مقابل التنازل عن محضر ضد المتهمين بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بتهديد المجنى عليها وزوجها بإفشاء أمور خادشة للشرف بنشر صور لها على فيس بوك مقابل التنازل عن محضر ضد المتهمين، كما اعتدى المتهمون على المبادئ والقيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها وزوجها.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.