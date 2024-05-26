المشدد 5 سنوات لعاطل وسيدة فى بنى مزار بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة عاطل وسيدة بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لقيامهما بالتعدي على آخر، وإصابة بعاهة مستديمة، بمركز بني مزار، وفقًا لما جاء بتقرير الطب الشرعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف الزاوي، وعضوية المستشارين محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، محمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها بمعاقبة كل من (عبدالله،.، م)،هارب، و(فاطمة، أ، ع)، حضوريًا، بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامهما بالتعدي على آخر، وإصابته بعاهة مستديمة، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي، وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية.

ترجع أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغًا بقيام مواطنين بالتعدي على آخر، بإحدى قرى مركز بني مزار، حيث انتقل فريق البحث الجنائي الجنائي، وتم القبض على المتهمين، ونقل المصاب إلى مستشفي مطاي المركزي للعلاج، وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتصرف.