المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

بداية أحداث القضية عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه، مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له في مفصل اليد اليسرى بنسبة 10% بسبب خلافات بينهما.

وباتخاذ الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.