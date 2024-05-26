رفع 2900 حالة تعد وإشغالات للمقاهى والكافيهات والمحال التجارية بحدائق الأهرام

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.



وتابع اللواء أحمد راشد، نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين، والتي أسفرت عن ضبط ٢٩٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعة الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وتم رفع جميع حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.



شملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة غير الملتزمة بمواعيد الغلق، والتي تم تلقي شكاوي من المواطنين حيالها، إلى جانب ضبط عدد من الجراجات التي تم تحويلها لورش وأنشطة تجاربة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تم توجيه حملات، من خلال هيئة النظافة والتجميل، لرفع المخلفات والرتش بقطع أراضي فضاء بالمنطقة أ، ج وجار استكمال الجهود.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أصدر قرارًا بتكليف المهندسة عفاف عبد الحارس محمود محمد من العاملين بوظيفة مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة للقيام بأعمال مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة.



كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف المهندسة رضوي حامد السيد يوسف من العاملين بالمستوي الوظيفي الأول (أ) بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة للقيام بأعمال وكيل مديرية الإسكان.



وجاء قرار محافظ الجيزة في إطار الضخ الدوري للدماء الجديدة في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وتصعيد للكوادر التي أثبتت كفاءتها والقادرة على متابعة الخطط التنموية التي تنفذها المحافظة وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في العمل بما يعود بالنفع على المواطنين.



وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان بالمتابعة الدورية والميدانية للمشروعات المدرجة والجاري تنفيذها والتأكد من التزام الشركات بالمواصفات المحددة للمشروعات.

رفع اشغالات بحدائق الاهرام

رفع اشغالات بحدائق الاهرام