الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة يكلف عفاف عبدالحارس مديرًا لمديرية الإسكان ورضوى حامد وكيلًا للمديرية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف المهندسة عفاف عبد الحارس محمود محمد من العاملين بوظيفة مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة للقيام بأعمال مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة. 
 

كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف المهندسة رضوى حامد السيد يوسف من العاملين بالمستوى الوظيفي الأول  (أ) بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة للقيام بأعمال وكيل مديرية الإسكان.
 

وجاء قرار محافظ الجيزة في إطار الضخ الدوري للدماء الجديدة في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وتصعيد للكوادر التي أثبتت كفاءتها والقادرة على متابعة الخطط التنموية التي تنفذها المحافظة وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في العمل بما يعود بالنفع على المواطنين. 
 

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان بالمتابعة الدورية والميدانية للمشروعات المدرجة والجاري تنفيذها والتأكد من التزام الشركات بالمواصفات المحددة للمشروعات.

تكليف مديرية الإسكان محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة محافظة الجيزة

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