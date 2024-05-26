الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير قطاع الأعمال: تصدير منتجات مصانع القاهرة للأدوية لـ10 دول عربية وإفريقية

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن تطوير نظم العمل وتطبيق المعايير العالمية فى صناعة الدواء ضمن أهداف خطة التطوير الشاملة التى يتم تنفيذها فى جميع الشركات، مشيرًا إلى الأهمية البالغة التى يحظى بها قطاع الصناعات الدوائية فى إطار الاستراتيجية العامة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات وخفض الواردات، موضحًا الحرص على الانتهاء من مشروعات التطوير طبقًا للجداول الزمنية المحددة، وأن هناك بعض الشركات بدأت الإنتاج فى إطار الضوابط والاشتراطات الجديدة لهيئة الدواء ومتطلبات التصنيع الجيد.

وأضاف أن شركة القاهرة للأدوية لديها إمكانيات تصنيعية كبيرة، وحققت خلال العام الماضى ما يزيد على مليار جنيه إجمالي مبيعات، وأن القطاع الخاص شريك رئيسي فى خطة تطوير الصناعة والتوسع فى صناعات القيمة المضافة، بما يمتلكه من خبرات فنية وإدارية وقدرات تمويلية وتكنولوجيا حديثة، لافتا إلى أن منتجات مصانع الشركة تصدر إلى 10 دول عربية وإفريقية.

وتفقد الدكتور محمود عصمت مصانع الشركة وخطوط الإنتاج، والتى تشمل 12 منطقة إنتاج من بينها مناطق إنتاج الأقراص والأشربة والنقط والكبسولات والتحاميل والكريمات والمراهم والأمبول والمساحيق والأكياس الفوارة وغسول الفم والمطهرات والمسحوق المعلق وخط إنتاج الخلاصات النباتية ومنطقة المخدر بالاستنشاق، وكذلك المناطق الإنتاجية الخاصة بالتصنيع لصالح الشركات العالمية.

وشملت الجولة مناطق الخدمات والبنية التحتية ومحطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية وتطوير نظام الإطفاء والإنذار الآلي وأنظمة الأمن والكاميرات. وخلال جولته، وجّه الدكتور عصمت، مسئولي الإنتاج ومديرى المصانع بضرورة الاستفادة من مشروع التطوير فى زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج والتوسع فى منتجات جديدة والارتقاء بمعدلات الأداء.

قطاع الاعمال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال القابضة للأدوية القاهرة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام

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