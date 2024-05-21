في زيارة ميدانية.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع الشركة العربية للأدوية

عصمت: تحديث خطوط الإنتاج وإدخال منتجات جديدة.. ومتابعة الانتهاء من متطلبات التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء



أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية للشركة العربية للأدوية "ادكو" التابعة للشركة القابضة للأدوية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور تامر الحسيني رئيس الشركة العربية، والدكتورة سميرة علي رئيسة لجنة تطوير المشروعات، والدكتورة دعاء عبيد مديرة المصانع، وذلك لتفقد خطوط الإنتاج بعد الانتهاء من خطة التطوير ورفع الكفاءة في إطار متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء.

وتفقد وزير قطاع الأعمال العام، المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مناطق تصنيع مستحضر "ريفو"، والأقراص الصلبة، والدهانات الطبية، والكريمات، والايروسولات الموضعية، وكذلك منطقة تصنيع الأشربة والسوائل، والتي شملتها أعمال التطوير.

الجولة تضمنت تفقد محطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية

وامتدت الجولة إلى مناطق الخدمات والبنية التحتية ومنها محطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية لتحقيق متطلبات المعامل والتخزين الجيد، ومشروعات التطوير الشامل لنظام الإطفاء والإنذار الآلي للتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية، وكذلك تحديث أنظمة الأمن والكاميرات.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها، اليوم، إنه في إطار خطة تحديث صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمرار للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير والانتهاء من مشروع تحديث خطوط الإنتاج بشركات الأدوية التابعة وتنفيذ برامج تدريب العاملين في كل شركة، وتأثير ذلك على معدلات الأداء ونتائج الأعمال.