صبحى: فخورون بدعم الرئيس للرياضة المصرية.. والجمهور هو البطل الحقيقى

أبدى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سعادته وشعوره بالفخر بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية وتهنئتهم بالتتويج بالبطولات الأفريقية.

وأضاف صبحي، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا: "سعيد جدا بفرحة الشعب المصري عقب تتويج فريق الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا والزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والحضور الجماهيري الرائع في المبارتين حيث يعد الجمهور هو البطل الحقيقى لتحقيق البطولات".

وتابع: "الرياضة المصرية لديها تفوق كبير على كافة جميع الألعاب الفردية والجماعية والفرق والمنتخبات في البطولات الأفريقية لذلك لا بد أن نحافظ على هذا التميز ونعمل على تطويره الفترة المقبلة بسبب التحديات القادمة".

وواصل أشرف صبحى "حاليا لا بد من دعم منتخب مصر من جميع الأندية والإعلاميين حيث هناك معسكر للفراعنة استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وحسم التأهل إلى النهائيات يوم 6 / 6 المقبل وأطالب الجمهور بدعم الفراعنة من المدرجات".

وأوضح "معسكر منتخب مصر سوف يبدأ يوم 28 / 5 ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة سوف ينتظم فى المعسكر يوم 1 / 6 مع جميع اللاعبين المحترفين وهناك اجتماعات مستمرة مع جميع المسئوولين عن الكرة المصرية بالإتحاد المصرى لكرة القدم والجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لبحث ما يحتاجه اللاعبين قبل انطلاق المعسكر".

واختتم أشرف صبحى حديثه قائلا "بعتذر عن أحداث مباراة نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان بسبب عدم تنظيم الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " مع الزمالك على مراسم التتويج وقمنا بتصحيح هذا الأمر في المباراة أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي وقمنا بعمل ممرات أخرى داخل ستاد القاهرة الدولي لخروج المسئولين إلى المراسم بشكل جيد".