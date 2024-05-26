الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لنشر التثقيف المالي.. طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يزورون المعهد المصرفي المصري

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر  بكلية التجارة بجامعة سوهاج زيارة للمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، وذلك لتعريف الطلاب عن المفاهيم المصرفية والمالية وكيفية التعامل مع الموارد المالية الشخصية بحكمة، وكذلك التعرف على مبادرات البنك المركزى المصرى، والعمل على نشر فكر الشمول المالي وريادة الأعمال.

صقل معارف الطلاب ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم هذه الزيارات هو صقل معارف الطلاب ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم من خلال ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، الي جانب حرصها نشر الوعي والتثقيف المالي بين الطلاب.لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

وأضاف الدكتور محمد الصغير عميد الكلية، أنه  تم خلال الزيارة عرض أهم البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها المعهد، وأهم الإدارات بالبنوك وخصائص العمل بها، إلى جانب أنه تم شرح محاضرة تعريفية عن مهارات التواصل الفعال وكيفية التغلب على المعوقات التي تعيق عملية التواصل.

أنشطة لتشكيل حلقة وصل بين طلاب الجامعة وسوق العمل

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر،  أنه شارك بالزيارة 25 طالبا وطالبة من كلية التجارة، مضيفًا  أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المتواصلة للكلية لتشكيل حلقة وصل بين طلاب الجامعة وسوق العمل، مضيفًا أنه تم تقديم شرحًا موجزًا حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للطلاب، وإجراء جولة في أقسام البنك المختلفة، وتوضيح  طبيعة عمل كل قسم داخل البنك.

وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم  بها والتي ساهمت في تعريفهم بمتطلبات سوق العمل المصرفى والمالى، حيث اصطحب الطلاب في جولة المعهد كلًا من الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، تغريد السيد مدير إدارة تطوير الأعمال  بالمعهد، ونرمين عماد مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال بالمعهد المصرفى، ومحمد يوسف مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال.

أسرة طلاب من أجل مصر البنك المركزي الشمول المالي ريادة الأعمال المعهد المصرفي

مواد متعلقة

استولى على أموال المواطنين لتوظيفها.. حبس مستريح الأجهزة الكهربائية في سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يشارك باجتماع الأعلى للجامعات

الأكثر قراءة

عاجل| تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

عقوبات صارمة للبلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديوهات الفاضحة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى