لنشر التثقيف المالي.. طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يزورون المعهد المصرفي المصري

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة بجامعة سوهاج زيارة للمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، وذلك لتعريف الطلاب عن المفاهيم المصرفية والمالية وكيفية التعامل مع الموارد المالية الشخصية بحكمة، وكذلك التعرف على مبادرات البنك المركزى المصرى، والعمل على نشر فكر الشمول المالي وريادة الأعمال.

صقل معارف الطلاب ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم هذه الزيارات هو صقل معارف الطلاب ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم من خلال ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، الي جانب حرصها نشر الوعي والتثقيف المالي بين الطلاب.لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

وأضاف الدكتور محمد الصغير عميد الكلية، أنه تم خلال الزيارة عرض أهم البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها المعهد، وأهم الإدارات بالبنوك وخصائص العمل بها، إلى جانب أنه تم شرح محاضرة تعريفية عن مهارات التواصل الفعال وكيفية التغلب على المعوقات التي تعيق عملية التواصل.

أنشطة لتشكيل حلقة وصل بين طلاب الجامعة وسوق العمل

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أنه شارك بالزيارة 25 طالبا وطالبة من كلية التجارة، مضيفًا أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المتواصلة للكلية لتشكيل حلقة وصل بين طلاب الجامعة وسوق العمل، مضيفًا أنه تم تقديم شرحًا موجزًا حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للطلاب، وإجراء جولة في أقسام البنك المختلفة، وتوضيح طبيعة عمل كل قسم داخل البنك.

وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم بها والتي ساهمت في تعريفهم بمتطلبات سوق العمل المصرفى والمالى، حيث اصطحب الطلاب في جولة المعهد كلًا من الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، تغريد السيد مدير إدارة تطوير الأعمال بالمعهد، ونرمين عماد مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال بالمعهد المصرفى، ومحمد يوسف مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال.