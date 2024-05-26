الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استولى على أموال المواطنين لتوظيفها.. حبس مستريح الأجهزة الكهربائية في سوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

أمرت النيابة العامة بمركز المنشاة بسوهاج بحبس شخص بالمعاش، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، بمبالغ بلغت 4 ملايين و490 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم "الأموال العامة “ منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ  من ”حمدي. م. ا. ع" 45 عاما، صاحب مكتب استيراد خاص و7  آخرين ومقيمين دائرة مركز المنشأة، يفيدون فيه بتضررهم من  "السيد. ا. ح. ع"، 66 عاما بالمعاش ومقيم دائرة مركز المنشأة لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت 4 ملايين و490 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ 10% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد. 

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 

النيابة العامة أرباح شهرية بسوهاج واستولي المبالغ المالية أرباح

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