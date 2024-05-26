"إيتيدا" توقع مذكرة تفاهم مع قمة "تكنى" لتحفيز استخدام الذكاء الاصطناعى

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" مذكرة تفاهم مع قمة تكني لريادة الأعمال، على هامش تنظيم فعاليات النسخة الثالثة من القمة بالقاهرة، وانطلقت فعاليات أول أيام النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة لريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر السلطان حسين كامل.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وطارق القاضي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لقمة تكني بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تفاصيل وأهداف المذكرة

تهدف مذكرة التفاهم إلى تحفيز ريادة الأعمال القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وذلك عبر برنامج الابتكار المؤسسي، الذي يربط بين الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والشركات القائمة، ويتضمن العديد من الأنشطة التي تشمل التوعية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بالإضافة إلى دورات تدريبية من شركاء عالميين لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

تقديم أنشطة تهدف إلى تنمية الشركات الناشئة في مراحل النمو

كما تتضمن مذكرة التفاهم تقديم أنشطة تهدف إلى تنمية الشركات الناشئة في مراحل النمو عبر برنامج الابتكار المؤسسي بالتعاون مع الشركات العالمية في مختلف القطاعات، والمشاركة في قمتي تكني بالإسكندرية والقاهرة، وربطهم مع شبكات المستثمرين محليًا وعالميًا، وتنمية شبكات الموجهين في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.



الظاهر: نؤمن بضرورة رعاية الشركات الناشئة ودعم مشاركتها بالفعاليات المتخصصة التي تحتضن رواد الأعمال

من جهته، صرح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" قائلًا، "ان رعاية "إيتيدا" لنسخة القمة هذا العام تأتي في إطار التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي والرائد في دعم الإبداع وتعزيز مناخ ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر، حيث نؤمن بضرورة رعاية الشركات الناشئة ودعم مشاركتها بالفعاليات المتخصصة التي تحتضن رواد الأعمال وتوفر لهم منصة للتشبيك مع المستثمرين وفرص للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في بناء مجتمع ريادي قوي ومبتكر قادر على خلق حلول غير تقليدية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف "الظاهر"، سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع قمة تكنى لتحفيز الإبداع في التكنولوجيا الناشئة، ومن أهمها الذكاء الاصطناعي وربط الحلول الإبداعية في هذه التكنولوجيات وتشبيكها مع احتياجات الشركات الكبرى.

ومن جانبه صرح طارق القاضي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لقمة تكني، قائلًا، "نشهد اليوم انطلاق أول أيام النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة، بعد النجاح والتأثير الكبير الذي حققته النسختين الأولى والثانية في دعم مجتمع ريادة الأعمال في شتى المجالات.

القاضي: فرصة لتسريع وتيرة الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر

وأضاف "القاضي"، نحن متحمسون للغاية لهذا التعاون الجديد مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حيث نرى فيه فرصة لتسريع وتيرة الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر وإفريقيا من خلال برنامج الابتكار المؤسسي، حيث يتجاوز اهتمامنا مجرد دعم الابتكار لبناء مستقبل مدفوع بالتكنولوجيا، وهو ما يؤكد التزامنا باستغلال الذكاء الاصطناعي لتحويل الاقتصادات وتمكين رواد الأعمال الشباب.

وتأتي نسخة هذا العام تحت رعاية وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، كما تضم قائمة رعايات عدة جهات تشمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC"، وذلك بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريك الاتصالات، المصرية للاتصالات.

مناقشة 10 مسارات تشمل التكنولوجيا الإبداعية

وتتميز قمة تكني باعتبارها حدثًا فريدًا يربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات الكبرى في الصناعة التكنولوجية، وتلعب دورًا حيويًا في دعم رواد الأعمال الطموحين وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وتتيح القمة عرض أحدث الابتكارات وتبادل الأفكار بين المشاركين واستكشاف الاتجاهات الناشئة في مختلف القطاعات.

وتستضيف القمة هذا العام أكثر من 300 متحدث، و180 مستثمرًا من أكثر من 70 دولة، وأكثر من 500 شركة ناشئة، بحضور يتجاوز 25 ألف شخص، وستتم مناقشة 10 مسارات تشمل التكنولوجيا الإبداعية، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا التعليمية، المالية، الصحية، والاستثمار، بالإضافة إلى 50 ورشة عمل يقدمها متخصصون وخبراء.