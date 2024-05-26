"ايتيدا" تنظم ندوة حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع صناعة البرمجيات

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ندوة مجانية حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع صناعة البرمجيات لمضاعفة الإنتاجية يوم 28 مايو.

أبرز محاور الندوة

وتتناول الندوة إمكانات الابتكار المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة هندسة البرمجيات، والفرص المرتبطة بها، وكذلك مخاطرها المحتملة، وذلك لما حققته تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي من تقدمًا في جميع مراحل ومهام دورة حياة تطوير البرمجيات وتعزيز الإنتاجية من خلال تقليل الجهد والزمن المطلوبين بنسبة تزيد عن 50%، و تبدأ الندوة الساعة الثانية عشر ظهرًا. للتسجيل للحضور يرجى الضغط هنا.

د ورة جديدة من برنامج "التأهيل من أجل التوظيف"

وأطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دورة جديدة من برنامج "التأهيل من أجل التوظيف"، في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

زيادة أعداد المواهب والكوادر المؤهلة للعمل في الشركات المحلية أو متعددة الجنسيات



ويهدف البرنامج إلى زيادة أعداد المواهب والكوادر المؤهلة للعمل في الشركات المحلية أو متعددة الجنسيات في مجال تصميم وتطوير وإنتاج أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة، وتشجيع الدخول إلى سوق العمل للأفراد، ويستهدف أيضًا مقدمي التدريب وكذلك تحالفات الشركات ومقدمي التدريب.



ويشمل مجال الأنظمة المُدمجة تدريبًا في اختبار النموذج أو التصميم، وإنترنت الأشياء، وميكنة معالجة الإشارة الرقمية، وتعلم الآلة، بينما يضم مجال أشباه الموصلات ترددات التدريب على الراديو التناظرية، والرقمية، وتصميم التحقق، والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات ومصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة الميدانية.



وتشارك الهيئة في تمويل نفقات التدريب وتوفير مواقع التدريب، كما تحصل الشركات على التمويل بحسب نسبة التوظيف من إجمالي المتدربين وقد تصل إلى نسبة 100% تمويل إذا تم توظيف 70% أو أكثر من المتدربين، كما يجب على الشركات تقديم ملف تعريفها والهدف، ومسار تأهيل المتدرب، وتوزيع التدريب والتوظيف، موارد التنفيذ ومهامها، والجدول الزمني للتنفيذ، وعرض أسعار مالي.



جدير بالذكر أن "مصر تصنع الإلكترونيات" هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لتصميم الإلكترونيات المتطورة وتصنيعها وتصديرها للأسواق الأفريقية والعربية والأوربية. كما تتعاون الهيئة مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين، من وزارات وهيئات وجامعات ومراكز بحوث ومعاهد تدريب لتنفيذ هذا المشروع القومي.