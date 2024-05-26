الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة عامل أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء فى مدينة 6 أكتوبر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

سقطت  قطعة حديدية على عامل أثناء متابعة عمله بعقار تحت الإنشاء في مدينة 6 أكتوبر، مما تسبب في إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

 

 تفاصيل الواقعة

البداية ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنقل عامل إلى المستشفى مصابا بجرح بالرأس، في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن المصاب خلال عمله بعقار تحت الإنشاء، سقطت عليه قطعة حديد، تسببت في إصابته برأسه، دون وجود شبهة جنائية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

قطعة حديدية عامل مدينة 6 أكتوبر المستشفى مديرية أمن الجيزة جرح بالرأس

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص فى سقوط ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية

إصابة عاملين سقطا من أعلى مخزن تحت الإنشاء في سوهاج الجديدة

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين 6 سيارات بمدينة العبور

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

"أسانسير" يفصل رأس طفلة عن جسدها بالطالبية.. وقرار عاجل من النيابة

عقوبات صارمة للبلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديوهات الفاضحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

محمد عبدالعزيز

قبل أيام من عيده السنوى.. الإعلام فى حديث الرئيس

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى