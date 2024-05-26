إصابة عامل أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء فى مدينة 6 أكتوبر

سقطت قطعة حديدية على عامل أثناء متابعة عمله بعقار تحت الإنشاء في مدينة 6 أكتوبر، مما تسبب في إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

تفاصيل الواقعة

البداية ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنقل عامل إلى المستشفى مصابا بجرح بالرأس، في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن المصاب خلال عمله بعقار تحت الإنشاء، سقطت عليه قطعة حديد، تسببت في إصابته برأسه، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.