اليوم.. إعلان نتائج صفوف النقل عبر الموقع الإلكترونى لـ"تعليم الجيزة"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن موعد ظهور نتيجة صفوف النقل لنهاية العام.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الأعمال تتم وفقا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

لينك الاستعلام عن النتيجة

من جانبه، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي، وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية- فإنه سيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات إلكترونيا اليوم من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، والاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

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وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد حرص على تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك بعدد من اللجان بمدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، ومدرسة الأبطال للتعليم الأساسى بنين، بقرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام حوالي ١٩١٠٦٨ طالبا وطالبة، داخل ٦٩٧ لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة، إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

واطمأن اللواء أحمد راشد، خلال جولته، على توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا على تركيز الطلاب، مؤكدا ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

واستمع لتقييم الطلاب مستوى امتحان مادة اللغة العربية، مشيرًا إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنينة لأولياء الأمور خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان، مؤكدًا لهم أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم والطلاب، موضحًا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

كما حرص على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس، موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والمراكز؛ لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس، والعمل على حل أي معوقات قد تواجه الطلاب.