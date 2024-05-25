السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشناوى: كل التقدير والاحترام للصحافة والضغوط سبب الأزمة

الشناوي يحتفل مع
الشناوي يحتفل مع الجماهير باللقب الإفريقي

أكد محمد الشناوى، حارس مرمى نادي الأهلي، أنه يقدم التهنئة لجماهير نادي الأهلي في مصر على اللقب الإفريقي الثاني عشر عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وقال الشناوى في تصريحات إعلامية مع قنوات بي إن سبورتس، عقب اللقاء إن الضغوط الأخيرة كانت السبب في التصريحات مع الصحفيين والصحافة، وهو يحترم كل وسائل الإعلام المختلفة. 

وأشار الشناوى إلى أنه يكن كل تقدير واحترام للصحافة والصحفيين ولم يقصد الإساءة لأي أحد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء. 

وتابع محمد الشناوي أنه يحترم كل الناس وما حدث كانت نتيجة ضغوط سابقة ولم يكن يقصد إهانة أحد على الإطلاق. 

وحقق نادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الأحمر اليوم على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد.

وتوج لاعبو الأهلي إمام عاشور وموديست ورضا سليم وكريم الدبيس ووسام أبوعلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخهم مع المارد الأحمر. 

ونظم لاعبو الأهلي ممرًا شرفيًا للاعبي الترجي التونسي في مراسم التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة. 

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز اليوم على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب روجي أهولو، ليظفر المارد الأحمر باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وكان قد تأهل البطل إلى دور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: كريم فؤاد محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.
خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.
خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي.

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