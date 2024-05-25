إسلام عفيفى: الرئيس السيسى انتصر للإعلام المصرى اليوم (فيديو)

قال إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي اليوم أن الدول تدار بالجدية والمسئولية والفهم.

وأشار إلى أهمية دور الإعلام كجسر للتواصل بين المسئولين والمواطنين، حيث ينقل رسائل المسئولين للمواطن والعكس.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الدولة المصرية لم تراهن في مرة على المواطن إلا وكسبت الرهان.

وأكد أن الرئيس السيسي انتصر للإعلام ودوره وأهميته وقيمته، وأشار إلى أن المواطن لا يمكن أن يساند دولته إذا لم يكن على دراية بالحكاية والأزمة.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أكد "عفيفي" أن مصر قادرة على تقديم نموذج الحوار كمنهج للحكم، وأن لديهم دليلًا في الحوار الوطني، وأشار إلى أنه يجب الدخول في التفاصيل لتحقيق النجاح.