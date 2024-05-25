السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصائد كثيرة كسيرة

جريدة الدستور

أنت بسبعين امرأةٍ

ويقولون بأكثرَ

فى كتبٍ أخرى

لكن القولَ الموثوقَ بهِ

تسعون ونيّف

كل الأشياءِ تشيخُ

وتكبرُ بمرورِ العمرِ

ولكنكَ تبقين بقلبىَ

طالبةَ الثانويةِ

بالجونلةٍ

زرقاءَ كبحرِ

وقميصٍ أبيضَ

كشراع الزورقِ

يمخر فى الروحِ

وعينينِ

تقولانِ لولدٍ

مشتعلٍ بالشوقِ الفاتكِ

صُن.. فيصون

أمى

قالت

هى لكَ

ولو طال بكَ الحزنُ

وقد طال بىَ الحزنُ

وأورقَ

وازدهرَ

وأزهرَ

وما كانت لى

ياستَ الناس

صارت فى الستين من الحلمِ

وصرتُ كذلكَ

فلماذا أبصرها

سوسنة بيضاء

تغردُ بالعطرِ

وأبصرنى

ولدًا كالقمح الفارعِ

وبشَعرٍ كالليلِ

تمشطهُ

أطرافُ مواجعهِ

وإن صَفَعَتكَ

بزهرةِ فلٍّ.. فاصفعْها

بمحلِّ زهورٍ

أسفل كوبرىِ النيلِ

ولا تهتم بأقوالِ المارةِ

وكلام أمين الشرطةِ

واضحك

واشرب كوكاكولا

واتركها

تلعن وتسبّ

إلى أن تلحقَ بالميترو

فى آخر عربات النسوةِ

قالت بنتٌ

وغدٌ كذابٌ

يفضحنى

فى كل كتابٍ

يغمرنى قُبلًا كاذبةً

فى صفحته المقروءةِ

أقسمُ مالمسَ يدًا

أقسم مازال الأحمرُ بكرًا

مافض بكارته

طرف لسانٍ

أو شفة داكنةٌ

من أثر التدخين

ولا

أهواكِ محجبةً

أو غيرَ محجبةٍ

سافرةً

إذ إنِّى أفصلُ بين الدين وبين الدولةِ

وأمشى خلفَ وصايا الفقهاءِ العشاق

وأتبعُ ملتهم

فى هذا الصبح

عثرت على جثةِ بنتٍ

تطفو 

فى نهر الفصل الرابعِ

من متن روايةِ حبٍّ

أنهيت قراءتها

لا أعرف ما اسم البنتِ

ولا الرقم القومى

لأخبر أسرتها

أو أدلى بالأوصاف

إلى الجندى الواقف 

فى المخفرِ

مكتئبًا

ويفكر فى بعض طعامٍ دسمٍ

فى بيت الزوجية

لو كان له زوج

أو بيت

وانساب العرق غزيرًا

من جبهتها المرمرُ

من أثر الحَرِ الظالمِ

فمسحتُ جبينى بالمنديل

فضحكَتْ

قالت شكرًا

 

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

مصدر: «سفاح التجمع» متعدد العلاقات النسائية ويحمل جنسيتين

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بينى جانتس يدعو نتنياهو لمحاسبة نجله عقب نشره فيديو يدعو للتمرد العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسي ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى