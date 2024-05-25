السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من أجل بشرة نقية.. فوائد الكركديه للبشرة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد الكركديه للبشرة؟، من المواضيع التى يبحث عنها الكثير من المواطنين من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خاصة هؤلاء المواطنين الذين يبحثون عن العلاجات الطبيعية للبشرة.

فوائد الكركديه للبشرة

للكركديه العديد من الفوائد للبشرة والشعر حسب ما أكدته العديد من الأبحاث العلمية المهتمية بالبشرة والجلد.

ومن تلك الفوائد التي ذكرتها تلك الأبحاث ونُشرت فى العديد من المجلات التالي:

- يساهم في ترطيب البشرة بشكل طبيعي. 

- هل القدرة في المساعدة على تقشير وتجديد خلايا الوجه.

- يساهم في تخفيف وتأخير ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء. 

- يساعد على تهدئة البشرة والتقليل من تهيجها. 

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وصفات من الكركدية

وصفات من الكركديه للبشرة الكركديه لتقشير البشرة:

ماسك الكركديه لتقشير البشرة 

نخلط في وعاء كلاًّ من أربع نقاط من زيت الورد، وملعقتين كبيرتيْن من بودرة الكركديه المطحون، ونصف ملعقة من عسل النحل الطبيعي، وربع ملعقة من خل الورد بشكل جيد، وندهن الوصفة على البشرة ونتركها لمدّة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة، ثم نشطف الوجه بالماء.

 نقوم بتكرار الوصفة هذه مرة واحدة في الأسبوع.

ماسك الكركديه للتخفيف من الرؤوس السوداء.

نضع ملعقتين من الماء فى وعاء ، ونضيف إليهم ملعقتين من بودرة الكركديه وملعقة من زيت السمسم، ونخلطهما معاً جيداً، وندهن الوصفة على البشرة ونتركها لمدّة ثلاثين دقيقة.

نقوم  بغسل الوجه بالماء.

 

فوائد الكركديه للشعر؟

 أشارت الأبحاث العلمية سالفة الذكر أن هناك فوائد للكركديه تتعلق بالشعر كما أنه مفيد للبشرة، فالكركديه  يساعد الشعر على جعله براقاً ولامعاً، بالإضافة إلى التقليل من تساقطه، وتقويه بصيلاته.

ماسك الكركديه للشعر 

نمزج ملعقتين من زيت الروزماري، وفنجاناً من الكركديه الذي يطحن بشكل ناعم، وكأساً من اللبن الزبادي، وملعقة صغيرة من زيت اللافندر جيداً في وعاء، حتى نحصل على مزيج متجانس، وندهنه على الشعر ونتركه لمدّة ثلاثين دقيقة، ثم نغسل الشعر بالماء والصابون الخفيف، ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

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