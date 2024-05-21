في يومه العالمى.. 10 فوائد صحية لاحتساء الشاي.. تعرف عليها

يحتفل العالم اليوم 21 مايو باليوم العالمي للشاي المشروب المفضل والرسمي للكثيرون حول العالم، فهو ثاني أكثر السوائل استهلاكا حول العالم بعد الماء وذلك يرجع لفوائده العديدة التي يتمتع بها.

وقد يساعد الشاي في دعم وظيفة الإدراك، والحفاظ على الوزن المعتدل، وتوفير بعض الحماية ضد مرض السرطان.

ويوصف الشاي بأنه أحد أكثر المشروبات الصحية على هذا الكوكب والتي يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية المحتملة.



لذا يقدم “الدستور” فوائد صحية للشاي حسب موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.



1. يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة:

يحتوي الشاي على نوع من مادة البوليفينول يسمى كاتشين وهي مضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الخلايا،

ولها تأثيرات مفيدة مختلفة على الصحة.



2. قد يحسن الوظيفة الإدراكية:

شرب الشاي الأخضر قد يفيد الإدراك والمزاج ووظائف المخ، ربما بسبب المركبات الموجودة في الشاي مثل الكافيين وإل -ثيانين، فهو يحتوي على مكونات وظيفية يمكن دمجها لتحسين وظائف المخ والصحة المعرفية ويرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بالضعف الإدراكي في منتصف العمر وكبار السن.

3. يمكن أن يساعد في حرق الدهون:

الشاي له تأثير بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي ويعمل على تحسين تحطيم الجسم للدهون، ويزيد الشاي من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير.

4. قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان:

شرب الشاي له علاقة بانخفاض فرصة الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة أو سرطان المبيض فهناك بعض الأدلة على وجود علاقة بين شرب الشاي وانخفاض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان.

5. قد يحمي الدماغ من الشيخوخة:

الشاي مرتبط بمستويات منخفضة من علامات معينة مرتبطة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل معرفية معروفة حاليًا قد تكون المركبات مثل EGCG وL-theanine مسؤولة عن حماية الدماغ من الشيخوخة فالمركبات النشطة بيولوجيا في الشاي قد تدعم صحة الدماغ ويمكن ربط الشاي د بانخفاض احتمال الإصابة بأمراض التنكس العصبي.



6. يمكن أن يساعد في صحة الفم:

شرب الشاي، أو استخدام مستخلص الشاي الأخضر، يمكن أن يرتبط بتحسين صحة الفم.

7. قد يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم:

الشاي قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام على المدى القصير ولكن لا يبدو أن له تأثير على نسبة السكر في الدم أو الأنسولين على المدى الطويل.



8. قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب:

تشير مراجعة حديثة للدراسات إلى أن شرب الشاي بانتظام يمكن أن يقلل من العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ضغط الدم أو الدهون، فالشاي يمكن أن يساعد في خفض بعض علامات أمراض القلب وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي لديهم فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب.

9. قد يساعد على إنقاص الوزن:

تظهر العديد من الدراسات أن الشاي قد يساعد في إنقاص الوزن وخاصة الشاي الاخضر فهو ينظم مستويات هرمونات الجوع والشبع، والتي تساعد على تنظيم شهيتك ويعمل على تقليل تراكم الدهون في منطقة البطن.



10. قد يساعدك على العيش لفترة أطول:

قد يحتوي الشاي الأخضر على مركبات وقائية ضد السرطان وأمراض القلب، مما قد يساعد على العيش لفترة أطول.