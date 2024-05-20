فوائد تناول التمر على الريق.. تعرف عليها

يعتبر التمر من أشهر المأكولات التي تتمتع بقيمة غذائية عالية لجميع الأعمار سواء الكبار أو الصغار، ويعتبر تناول التمر قبل تناول وجبة الإفطار، من أشهر الطرق التي يستطيع الجسم من خلالها الاستفادة من جميع فوائد التمر على خلاف تناوله في منتصف اليوم.

ويرصد الدستور في التقرير التالي فوائد تناول التمر على الريق يوميًا.

فوائد تناول التمر على الريق

تعزيز صحة الدماغ، مما يعزز الذاكرة والقدرة على التعلم، بالإضافة إلى الوقاية من مرض الزهايمر.

تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

تعزيز صحة الجلد والشعر نتيجة احتواء التمر على مضادات الأكسدة والفيتامينات.

علاج الإمساك والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي.

توفير الألياف اللازمة للجسم التي تعمل على زيادة الشعور بالشبع طوال الصباح.

توفير جزء من السعرات الحرارية، البروتينات، الألياف، الكربوهيدرات بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللازمة ضمن النظام الغذائي اليومي.

فائدة تناول التمر

توفير مضادات الأكسدة اللازمة لمحاربة تطور أي من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكري، السرطان وغيرها.

التمر يعد مصدرًا كبيرًا للحديد، ومن المعروف أن تناول الحديد يقلل خطر الإصابة بفقر الدم، والتي قد تظهر في شكل أعراض مثل؛ ضيق التنفس، والدوخة، والتعب، والصداع.

يحتوي التمر على كميات مناسبة من فيتامين ج، والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والمنغنيز، وكلها تساعد في تحسين صحة عظامك.

يحتوي التمر على كميات جيدة من فيتامين ج، والتي يمكن أن تزيد من إنتاج الكولاجين، ويساعد أيضًا على منع حروق الشمس لاحتوائه على مركبات الفلافونويد.

من فوائد التمر على الريق أنه من الممكن أن يقلل من تطور سرطان القولون والمستقيم، فاستهلاك التمور يزيد أيضًا من نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وهذا يعزز صحة القولون.

يمكن أن يساعد التمر على علاج الإسهال لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.