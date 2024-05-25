السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فوائد الشعير للكلى؟.. أُجريت العديد من الدرسات الطبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد الشعير للكلى؟ من الأسئلة التى يكثُر البحث عنها باستخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات  الماضية.

فوائد الشعير للكلى؟

فوائد الشعير للكلى من المواضيع التى كُتبت العديد من التقارير الطبية عنها ونُشرت فى العديد من المجلات الطبية والعلمية.

وللشعير العديد من الفوائد للكلى ومنها مايلي:

-أوضحت تلك التقارير الطبية سالفة الذكر أن أحتواء الشعير على نسبة صغيرة جدًا من الفسفور مقابل احتوائه على كمية عالية نسبيًا من العديد من العناصر الغذائية المتنوعة، وبذلك فإن تناول الشعير قد يكون خيارًا غذائيًا جيدًا لمرضى الكلى.

وأشارت تلك اتقارير الطبية إلى احتواء الشعير على مزيج جيد من بعض العناصر الغذائية المفيدة للكلى، مثل: البروتينات، والألياف الغذائية، والصوديوم، والبوتاسيوم، مما  يجعله أحد الأغذية الصديقة للكلى والتي ينصح بتضمينها في الحمية الغذائية لمرضى الكلى.

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-نُشرت العديد من الدرسات العلمية عن  فوائد الشعير للكلى والتى تؤكد  أنه يحتوي على كمية عالية نسبيًا من الألياف الغذائية، مما يساعد   خفض نسبة الدهون الثلاثية في الجسم، وبالتالي خفض فرص تكون كل من حصى المرارة وحصى الكلى.

- يحمى الشعير من تكلس الكلى، حيث أظهرت دراسات أولية أن تناول الشعير قد يساعد على تخفيف تراكم الكلس في الكلى، مما قد يؤدي مع الوقت لتحسين حالة المصابين بتكلس ويعزى السبب في ذلك غالبًا لقدرة الشعير على إدرار البول مما قد يساعد الجسم على التخلص من الفضلات والتراكمات الكلسية في الجهاز البولي خلال فترة قصيرة نسبيًا.

فوائد الشعير الأخرى

 

هناك العديد من الفوائد لنبات الشعير ومنها:

تحسين صحة القلب والشرايين.

تقوية العظام.

خفض فرص الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان.

تحسين الهضم.

خسارة الوزن الزائد.

تنظيم مستويات سكر الدم.

 

طريقة إعداد ماء الشعير 

 

المكونات:

 ربع كوب من حبوب الشعير، وملعقة صغيرة من العسل، وكوب من الماء.

قم بغلي حبوب الشعير مع الماء على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15-30 دقيقة.

بعد الانتهاء من غلي الشعير، قم بتصفية السائل من حبوب الشعير وأضف القليل من العسل إليه إن أحببت.

اترك ماء الشعير حتى تنخفض درجة حرارته بعض الشيء، ثم قم بوضعه في الثلاجة لفترة قصيرة، وبعد ذلك استمتع بشربه باردًا.

 

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