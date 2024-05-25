السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز فوائد البصل والثوم

البصل والثوم
البصل والثوم

يعد البصل والثوم غنيان بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة، لهما فوائد صحية عديدة، يتساءل بعض الناس عما إذا كان طهيها معًا يقلل من قيمتها الغذائية.

ويعتبر الثوم والبصل الأساسيين في المطبخ لنكهاتهما الفريدة والعديد من المزايا الصحية، ويتم دمج هذه الخضار ذات النكهة القوية في كثير من الأحيان في مجموعة من الوصفات.

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 فوائد البصل والثوم

البصل والثوم أكثر من مجرد معززات للنكهة؛ فهي مليئة بالمواد المغذية كلاهما ينتمي إلى عائلة الآليوم ومليء بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية. البصل غني بفيتامين C وفيتامين B والبوتاسيوم. أنها تحتوي على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين، الذي له خصائص مضادة للالتهابات وتعزيز المناعة. ويعتقد أن البصل يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب، وحتى لديه قدرات على مكافحة السرطان.

يشتهر الثوم بخصائصه الطبية، والتي ترجع في المقام الأول إلى مركبات الكبريت مثل الأليسين. يدعم الثوم صحة القلب، ويعزز جهاز المناعة، وله تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، وقد يحمي أيضًا من بعض أنواع السرطان.

تأثير طبخهما معًا على عناصرهما الغذائية الطبخ يمكن أن يغير المحتوى الغذائي للخضروات، بما في ذلك البصل والثوم. يمكن للحرارة أن تحطم بعض المركبات المفيدة، مما قد يقلل من فعاليتها. عندما يتم تقطيع الثوم أو سحقه، يقوم إنزيم الأليناز بتحويل الألين إلى الأليسين، وهو المركب المسؤول عن العديد من الفوائد الصحية للثوم. يمكن للحرارة أن تعطل نشاط الأليناز، مما يقلل من تكوين الأليسين. الأمر نفسه ينطبق على البصل، فهو يحتوي على مركبات الكبريت والفلافونويد التي يمكن أن تتحلل عند تعرضها لدرجات حرارة عالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الطهي لا يجرد هذه الخضروات من فوائدها تمامًا، ويمكن أن يؤدي طهي البصل في الواقع إلى زيادة توافر بعض مضادات الأكسدة، مثل كيرسيتين. 

وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن طهي البصل، وخاصة من خلال طرق مثل القلي، يمكن أن يعزز التوافر البيولوجي لمضادات الأكسدة. 

هل يمكن لطهيهما معًا أن يقلل من فوائدهما؟ 

إن القلق من أن طهي البصل والثوم معًا قد يقلل من فوائدهما ينبع من فكرة أن المركبات الموجودة في أحدهما قد تتداخل مع الأخرى. لا تدعم الأدلة الحالية خسارة كبيرة في العناصر الغذائية عند طهي هذه الخضار معًا. يطلق كل من الثوم والبصل مركبات الكبريت عند تقطيعهما، وقد تكمل بعضها البعض بدلًا من التنافس، وإن طهيها معًا في درجات حرارة معتدلة يمكن أن يوفر مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، على الرغم من أنه من الضروري استخدام التقنيات المناسبة لتحقيق أقصى قدر من الاحتفاظ بالعناصر الغذائية. 

الثوم البصل المزايا الصحية مضادات الأكسدة تحسين صحة القلب خفض ضغط الدم

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