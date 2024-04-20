أسعار البصل الأحمر اليوم السبت 20 أبريل 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها يوميا من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

أسعار البصل الأحمر اليوم السبت 20 أبريل 2024

تراوح سعر كيلو البصل الأحمر اليوم من 15 إلى 22 جنيها في الأسواق المصرية وسوق العبور المركزي.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 20 أبريل 2024

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم السبت 20-4-2024 لتتراوح الطماطم بين 6 و10 جنيهات بدلا من 12 جنيها للكيلو و الباذنجان 10جنيهات والكوسة 12 والخيار 15 والقلقاس 30 جنيها و الفلفل 25 جنيها والبامية 80 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وصل سعر أن قفص الطماطم في سوق العبور تراوح بين 250 جنيها و260 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 15 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات والقلقاس 12 جنيها.

ووصل سعر الخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة للمستهلك والخس 5 جنيهات ونصف والبروكلي 15 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو وورق العنب بـ45 جنيها.

بينما كان سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه ونصف والجرجير جنيه للحزمة والبسلة 30 جنيها والفاصوليا 30 جنيها.

وسعر البطاطا الحلوة 8 جنيهات والباذنجان العروس 10جنيهات والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان المخدد 12جنيها والباذنجان الرومي 8.5 جنيه.

ووصل سعر الفلفل الأحمر و الشطة 30 جنيها والفلفل الرومي 30 جنيها والفلفل الحامي 40 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها.

سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 إلي10 جنيهات والليمون 30 جنيها والكوسة 16 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الكنتالوب 20 جنيها و البرقوق 70 جنيها و العنب الأحمر 70جنيها والبرتقال أبو سرة 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15 جنيها واليوسفي البلدي 12.5جنيه واليوسفي الأحمر 12.5 جنيه.

سعر التفاح الأصفر 40 جنيها و79جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والتفاح الأخضر 100 جنيه جنيها والكمثرى 70 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ 50 جنيها.

سعر الكاكا 25 جنيها والتفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 20 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

سعر البطيخ 80 إلى 150 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 15 جنيها.

سعر كيلو البرتقال أبو سرة 12 جنيها والتين البرشومي 35 جنيها والبلح 60 جنيها والقشطة 80 جنيها للكيلو والفراولة 15 جنيها.