السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقيع الكشف الطبي على 1462 حالة خلال قافلة طبية بقرية رسلان بالمنيا

قافلة طبية ضمن حياة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا

 

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، توقيع الكشف على ١٤٦٢ حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية رسلان التابعة لقرية دمشير بمركز المنيا على مدار يومي ٢٢ و٢٣ مايو الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

 

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد 299 حالة جراحة و225 حالة باطنة و467 حالة أطفال و54 أسنان و96 أنف وأذن و63 حالة نساء و20 حالة تنظيم أسرة و237 حالة جلدية إلى جانب أنه تم تحليل عدد"62" عينة دم وتحليل عدد "80" عينة بول وبراز وعمل "4" حالات الموجات الصوتية وأيضا تم عمل عدد 8 ندوات تثقيف صحى لعدد "137" مترددا، وتم كشف مبكر للضغط والسكر لعدد "97" متردد وتحويل عدد "12" حالة للمستشفى لاستكمال العلاج وتم عمل عدد "9" حالة أشعة سينية وتم إجراء خلع الأسنان لعدد "6" حالات، وحيث تم استخدم 9 عيادة متنقلة بتنظيم الأسرة وغرف بداخل الوحدة لباقى العيادات والأنشطة. 

 

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان قد سبق وأعلن عن توقيع الكشف على 1690 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدًا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

 

قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية رسلان بالمنيا
صحة المنيا الكشف علي 1462 حالة قافلة طبية قرية رسلان بمركز المنيا مبادرة حياة كريمة

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