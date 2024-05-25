السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رصد لأهم اللوحات المعدنية المميزة التي تم بيعها وكيف يتم شراءها

اللوحات المعدنية
اللوحات المعدنية المميزة

تصدر مواقع البحث الإلكتروني في الفترة الأخيرة البحث عن أهم مزايدات الإدارة العامة للمرور علي اللوحات المعدنية المميزة ذات الأرقام المميزة وفي هذا التقرير تقدم “الدستور” رصد لأهم لوحات المرور المميزة التي تم بيعها بمبالغ مرتفعه لصالح صندوق تحيا مصر وكيف يتم شراء تلك اللوحات ومتى يتم تسليمها للفائزين 

كيفية الحصول على اللوحات المعدنية المميزة

وتبين من خلال موقع “لوحتك ” ان الادارة العامة للمرور اعلنت عبر موقعها  ان كل مواطن يرغب في صنع اللوحات المعدنية المميزة خاصة له يمكنه التقديم عبر الموقع ووضع الأرقام التي يريدها ويتم اتخاذ الإجراءات وعمل اللوحة ثم يتم التزايد عليها وبيعها بالسعر الأعلى لصالح صندوق تحيا مصر.

اللوحات المعدنية المميزة

وأوضحت الصفحةأن الدعم الذي وصل من المواطنين بشراء لوحات معدنية مميزة وصل إلى 400 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر خلال العامين الآخرين.

اللوحات المعدنية المميزة

أهم الشروط التي يجب اتباعها للحصول على اللوحات

اللوحات المعدنية المميزة

 

كيفية الحصول على اللوحات المعدنية المميزة 

وهناك عدة شروط تم نشرها عن طريق الموقع حتى يتمكن المشتري من الحصول على اللوحات المعدنية المميزة وتمثلت أهم الشروط:

على الراغبين بالمشاركة فى مزاد بيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذي يمكن أن يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وفي حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لايجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق  تحيا مصر، إما فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التي يتم تسددها في خلال المهلة الزمنية الموضحة.

يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيها عند سداد مبلغ التأمين كما يوجد مصاريف خدمة تقدر بـ0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وفي حالة الرغبة فى سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالي، أما إذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف أية مصاريف أخرى.

يمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الالكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة المدون في شاشة المزايدة.

يجب على الراسي عليه المزاد سداد باقي القيمة (مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين) أما إلكترونيا بإحدى البطاقات (ائتمان – مدفوعة مقدماُ) أما نقدا في أي من فروع البنك الأهلي المصري وذلك بعد طباعة إذن السداد من الموقع وذلك خلال المدة المنصوص عليها... على أن يتم السداد في رقم حساب اللوحات المعدنية المميزة بإحدى فروع البنك الأهلي المصري حيث يتم تحويل كافة المبالغ المحصلة عقب التسوية  لصندوق تحيا مصر.

في حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها أو التنازل عنها حتى لأقارب الدرجة الأولى... فلا يتم ترخيصها إلا للرقم القومي الفائز بها.

كيفية استلام اللوحات المعدنية المميزة 

يحصل الراسي عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

تخضع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أي استثناء بالمرور.

يعود حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور لمن له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم.

 

أبرز اللوحات المعدنية المميزة التي تم بيعها 

 

ه 5 تم بيعها ب1،450،000

م ه م 1 تم بيعها ب 1،300،000

أ 5 تم بيعها ب1،500،000 

ه ر م 1 تم بيعها ب 1،910،000

ع م ر 8 تم بيعها ب2،600،000

م ص ر 1 تم بيعها ب 1،600،000

اللوحات المعدنية المميزة
الإدارة العامة للمرور اللوحات المعدنية ذات الأرقام المميزة لوحات المرور المميزة لصالح صندوق تحيا مصر كيف يتم شراء تلك اللوحات ومتي يتم تسليمها للفائزين

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