السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسبانيا تطالب إسرائيل بالامتثال لأمر "العدل الدولية" ووقف عملياتها العسكرية فى رفح

العدل الدولية
العدل الدولية

طالبت إسبانيا، مساء اليوم السبت، إسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بوقف عملياتها العسكرية في رفح فورًا.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في منشور له عبر موقع "إكس": "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية وعلى إسرائيل الالتزام بها".

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والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.

وأكدت العدل الدولية ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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كما طالبت العدل الدولية بموجب تدابير مؤقتة، بأن تقوم دولة إسرائيل ووفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

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وسبق، وذكرت موقع "أكسيوس" أن محكمة العدل الدولية أصبحت أحدث هدف للكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعدما أصدرت بغالبية ساحقة (13 من بين 15 قاضيًا) أمرًا ملزمًا لإسرائيل بوقف "عملية رفح فورًا".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول الأعضاء، الجمعة، أول قرار بشأن الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر؛ حيث أمرت بأنه "يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري" في رفح، والذي يمكن أن يؤدي إلى "دمار مباشر" للشعب الفلسطيني.

وقال "أكسيوس"، في تقرير له، إن محكمة العدل الدولية أصبحت أحدث هيئة قضائية دولية تواجه انتقادات شديدة من أعضاء الكونجرس الأمريكي المؤيدين لإسرائيل في كلا الحزبين؛ لتوجيهها إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح.

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