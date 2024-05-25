السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحيفة بريطانية: النازحون الفلسطينيون في رفح يتعرضون لإرهاب غارات الاحتلال الإسرائيلي

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

أفاد مسؤولون طبيون في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن أكثر من 30 فلسطينيا قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح خلال، أمس الجمعة.

وذكر مسعفون فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 30 شخصا في هجمات جديدة بالقطاع. وأعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ "نشاط عملياتي في مناطق محددة في رفح" يوم الجمعة، حيث تم قتل نشطاء وتفكيك جزء من نظام أنفاق تابعة لحركة حماس والعثور على مخابئ أسلحة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

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استمرار القتال في رفح

وحتى الآن، يستمر القتال على الطرف الجنوبي لرفح والمناطق الشرقية من قطاع غزة، وفقًا لتقرير لوكالة رويترز.

وفي هذا السياق، دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى عدم دخول المزيد من الأحياء المركزية، مؤكدة أنه لم تُظهر إسرائيل حتى الآن خطة موثوقة لتنفيذ ذلك دون التسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وقال أحد سكان مدينة رفح، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز: “تتعرض المدينة للقصف من قبل قوات الاحتلال، ليس فقط في الأحياء الشرقية التي تمتد إليها الغزوة، بل أيضًا في المناطق الوسطى والغربية، مما يهدف إلى إرهاب السكان وتشجيعهم على مغادرة المنطقة بأكملها”.

مقتل 17 شخصا في شمال رفح 

وأفادت وكالة رويترز أيضًا بأن في أقصى الشمال في المنطقة الساحلية، حيث يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يسعى لمنع حركة حماس من استعادة السيطرة، أبلغ عاملون طبيون فلسطينيون عن وقوع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 17 شخصًا على الأقل.

وفقًا لتقرير وكالة رويترز، أفاد السكان وخدمات الطوارئ المدنية بأن الدبابات الإسرائيلية توغلت في منطقة جباليا وشنت هجمات دمرت عشرات المنازل والمحال التجارية والبنية التحتية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته في جباليا نفذت عمليات قتالية وضربات جوية أسفرت عن القضاء على عشرات الإرهابيين.

وذكرت وكالة رويترز أن الفرق الطبية الفلسطينية لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة، مما يثير المخاوف من وجود مزيد من الضحايا الذين قد يكونون قد فقدوا حياتهم جراء الهجمات.

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