"القسام" توجه رسالة لأهالي المحتجزين: ترقبوا ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم بأوامر نتنياهو

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، رسالة إلى أهالي المحتجزين الإسرائيليين لديها.

وقالت القسام عبر حسابها الرسمي على التليجرام “إلى عائلات الأسرى الصهاينة في غزة: ”ترقبوا ما سننشره حول ما يفعله جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو".

والجمعة، قالت القسام في مقطع الفيديو لها بثته عبر موقعها على الانستجرام: “هدار غولدين، وشاؤول آرون، وهشام السيد، وأبراهام منغستو، مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات”، وتساءلت: "هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟" كما أضافت محذرة "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟".

ويكثف جيش الاحتلال غاراته في اليوم الـ231 من العدوان الإسرائيلي على غزة، في مناطق شمال ووسط القطاع، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الكويت التخصصي، وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

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وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، فيما أعلنت كتائب القسام عن تدمير 5 دبابات إسرائيلية واستهداف قوة إسرائيلية خاصة بمخيم جباليا، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت "حماس" إن مقاتليها استدرجوا قوة خاصة بجيش الاحتلال إلى عين نفق بمخيم جباليا، واشتبكوا معها من النقطة صفر، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلن جيش الاحتلال عن انتشال جثث 3 أسرى في غزة، وإصابة 8 من جنوده في معارك بالقطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 634 ضابطا وجنديا، إضافة إلى إصابة 555 آخرين بجروح خطيرة.