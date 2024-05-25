السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتظام الخدمات الأمنية باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلى والترجى

استاد القاهرة
استاد القاهرة

انتظمت عناصر التأمين من رجال الداخلية داخل استاد القاهرة الدولي وبمحيطه لتأمين مبارة الأهلي والترجي في بطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واتخذت الأجهزة الأمنية المسئولة عن تأمين مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي التى تقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، إجراءات صارمة لتنظيم دخول الجماهير ومنع دخول المواد المحظورة.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة اليوم 52 ألف مشجع لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشدد رجال الأمن على ضرورة اتباع التعليمات الأمنية. 

من جانبه، كشف مصدر أمني أنه تم تشكيل فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير من البوابات المخصصة لهم وصولا للمدرجات ومنع دخول المحظورات من الشماريخ واللافتات المسيئة مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم. 

ويشارك في عملية التأمين عدد كبير من الضباط والأفراد المتواجدين فى محيط الاستاد وفى الشوارع المؤدية إليه، ما يضمن الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، مع التشديد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حائزي الممنوعات. 

انتظمت عناصر التأمين رجال الداخلية ستاد القاهرة الدولي تأمين مبارة الأهلي والترجي مبارة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا

مواد متعلقة

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

الأكثر قراءة

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

إجراء عاجل من النيابة بشأن سفاح التجمع.. والمتهم: لن أتكلم العربية

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا