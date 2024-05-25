انتظام الخدمات الأمنية باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلى والترجى

انتظمت عناصر التأمين من رجال الداخلية داخل استاد القاهرة الدولي وبمحيطه لتأمين مبارة الأهلي والترجي في بطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واتخذت الأجهزة الأمنية المسئولة عن تأمين مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي التى تقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، إجراءات صارمة لتنظيم دخول الجماهير ومنع دخول المواد المحظورة.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة اليوم 52 ألف مشجع لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشدد رجال الأمن على ضرورة اتباع التعليمات الأمنية.

من جانبه، كشف مصدر أمني أنه تم تشكيل فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير من البوابات المخصصة لهم وصولا للمدرجات ومنع دخول المحظورات من الشماريخ واللافتات المسيئة مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويشارك في عملية التأمين عدد كبير من الضباط والأفراد المتواجدين فى محيط الاستاد وفى الشوارع المؤدية إليه، ما يضمن الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، مع التشديد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حائزي الممنوعات.