السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 25 سيدة لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

ضبط سيدات - آرشيفية
ضبط سيدات - آرشيفية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 25 سيدة لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب والتحريض على الرذيلة وأعمال الفسق والفجور وإغلاق عدد 2 كافية لإدارتهم فى أعمال الدعارة وتسهيلها وضبط مالكيها وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بقيادة العقيد أحمد فتح الله، رئيس القسم، بشن حملة مكبرة على  الكافيهات والكازينوهات بنطاق مدينة جمصة.

وأسفرت الحملة التي قادها رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب عن ضبط 25 سيدة لقيامهن بممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للأداب والتحريض على الفسق والفجور وأعمال الدعارة بمقابل مادى دون تمييز.

كما تمكنت الحملة من إغلاق وتشميع 2 كازينو وكافية شهير بنطاق المدينة وضبط مالكيها وذلك لاستخدامهم تلك الأماكن فى تسهيل أعمال الدعارة وتقديم النسوة الساقطات لراغبي المتعة الحرام.

تحررت المحاضر اللازمة والعرض على نيابة بلقاس الجزئية لمباشرة التحقيقات.

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