السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادى

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

يذكر أن مصر شهدت مؤخرًا افتتاح العديد من المشروعات التنموية المهمة في جنوب الوادي، بما في ذلك المرحلة الأولى من مزرعة توشكى، وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

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الرئيس السيسى يصل مركز المنارة لافتتاح مشروعات تنموية بجنوب الوادى

ويعد افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة توشكى من أهم المشروعات القومية للتغلب على الفجوة الغذائية، وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 500 ألف فدان تصل في المستقبل لــ"مليون" فدان مع تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية، مما يساعد في تقليل العجز في الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة من شباب صعيد مصر، بالإضافة إلى التشجيع على إعمار وإسكان وتنمية هذه المناطق وتخفيف الضغط البشري على وادي ودلتا النيل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات التنموية جنوب الوادي المنارة للمؤتمرات الدولية وزير الدفاع

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