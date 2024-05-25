السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح 10 مساجد فى 7 محافظات الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 حتى تاريخه 993 مسجدًا، منها 774 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و219 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 31 / 5 / 2024 عدد 12015 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و(423) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان
1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو.

مديرية أوقاف الفيوم
2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا. 

مديرية أوقاف البحيرة
3. مسجد الرحمن – عباس أبوالريش – قرية كوم القناطر – مركز أبوحمص.
4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية.

مديرية أوقاف أسيوط
5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم.

مديرية أوقاف قنا
6. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – نجع حمادي.

مديرية أوقاف الشرقية
7. مسجد سليمان أبوبكر – قرية البيروم – مركز فاقوس.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا
1. مسجد أبوبكر الصديق – رفاعة - فرشوط.
2. مسجد النجار أبوعلي – بندر فرشوط.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق.

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