السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز

الدين لله

محافظ جنوب سيناء يهدى وزير الأوقاف نسخة من القرآن الكريم

وزير الاوقاف ومحافظ
وزير الاوقاف ومحافظ جنوب سيناء

أهدى اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نسخة من كتاب الله- عز وجل- إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، سائلًا الله عز وجلّ أن يحفظه بها.

جاء ذلك على هامش افتتاح مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وفي إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة قراء القرآن الكريم، أعلن الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية، عن ضم جميع الفائزين في مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم بجنوب سيناء لنقابة قراء القرآن الكريم، بحيث يتم ضم من يرغب ممن تنطبق عليه شروط العضوية الكاملة عضوًا عاملًا بالنقابة، وضم الآخرين أعضاء شرفيين بها.

الدكتور أ ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء كتاب الله - محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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