شيخ الأزهر والإفتاء ينعيان الشيخ فوزى الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق

نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ فوزي الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق، الذي وافته صباح اليوم الثلاثاء، بعد عطاء زاخر في المجالين العلمي والإداري.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الشيخ فوزي الزفزاف، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".



كما نعى فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلةَ الشيخ فوزي الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم.

وقال فضيلة المفتي: "إن فضيلة الشيخ فوزي الزفزاف- رحمه الله- كانت له جهود علمية ودعوية كبيرة، وأثر كبير طوال حياته، ومن خلال المناصب التي تقلدها في الأزهر الشريف".

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزله منازل الأبرار وأن يشفع فيه علمه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.