الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسيرة الدكتور أحمد معبد فى ندوة تثقيفية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الدكتور أحمد معبد
الدكتور أحمد معبد في معرض الكتاب

اختتم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ(٥٥)، سلسة "محطات في مسيرة عالم أزهري"، التي ينظمها المركز الإعلامي للأزهر الشريف بجناح الأزهر، حيث نظم ندوة تثقيفية عن حياة العالم الجليل المحدِّث الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأدارها الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

قال العالم المحدث الدكتور أحمد معبد، لقد نشأت في قرية بالفيوم في أسرة متوسطة الحال، وقد توفي والدي قبل ولادتي بثلاثة أشهر، مضيفًا أنه حفظ القرآن في كُتاب القرية، وأتمَّ حفظ القرآن وهو في عمر الثانية عشرة من عمره، ثم التحق بالأزهر بالقاهرة، لعدم وجود معاهد أزهرية بالفيوم.

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وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن سبب دراسته أكثر من مذهب فقهي جاء خلال ذهابه لإحضار وجبة العشاء له ولزملائه، حيث وجد عند البائع مجلدين للمذهب الشافعي، ورغم أنه كان مالكي المذهب إلا أنه اشتراه وأثر شراء الكتابين على الطعام، ومن وقتها أحب دراسة المذاهب الفقهية كلها.

وبيّن الدكتور "معبد" أنه حصل على درجة الماجستير في التفسير وآخرى في علوم الحديث، ولم يكن وقتها مجال الحديث له باع مثل باقي الأقسام الأخرى، ولكن مع الوقت تخصص في هذا المجال.

واختتم المحدث عضو هيئة كبار العلماء كلامه  بتوجيه النصح إلى الشباب وطلاب العلم قائلًا: "إن طريق العلم لا يكون إلا بطاعة الله والإخلاص وعدم الرياء والتواضع لله وللناس،  كما أن بر الوالدين هو من أهم أسباب التوفيق في الحياة، والفوز بالدنيا والآخرة".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الدكتور أحمد معبد في معرض الكتاب
الدكتور أحمد معبد في معرض الكتاب
جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب محطات في مسيرة عالم أزهري المركز الإعلامي للأزهر الشريف هيئة كبار العلماء

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