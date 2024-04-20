السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تعلن إطلاق مسابقة "الخطيب المفوه" بجوائز قيمتها 2 مليون جنيه

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

 تطلق وزارة الأوقاف مسابقة: "الخطيب المفوه" للشباب والنشء، في إطار جهود وزارة الأوقاف في اكتشاف الخطباء المفوهين المتميزين من الشباب والنشء وتشجيعهم ورعايتهم والاستفادة بالمتميزين منهم في مجال الخطابة.

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وتشمل الفروع التالية:
الفرع الأول: الخطابة الدينية. 
للأئمة ووعَّاظ الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء وخطباء المكافأة المعتمدين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر ومعاونيهم، تحت سن أربعين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.
 

الفرع الثاني: الواعظات المفوهات
للواعظات المعينات والمعتمدات بالأزهر والأوقاف وباحثات الفتوى بدار الإفتاء والمعلمات وعضوات هيئة التدريس بجامعة الأزهر ومعاوناتهن، تحت سن أربعين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان. 
 

الفرع الثالث: الخطابة السياسية بأنواعها والقضائية والاجتماعية والثقافية..
لغير الأئمة وخطباء المكافأة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتشمل كل أنواع الخطابة السياسية والقضائية والاجتماعية والثقافية، وهذا الفرع مفتوح لجميع طلاب الجامعات المصرية وخريجيها من الجنسين من غير من ذكروا في الفرعين الأول والثاني.
 

الفرع الرابع: خطيب الغد
لطلاب التعليم قبل الجامعي بأنواعه الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والأزهري والفني. 
 

الجوائز: 
خصصت الأوقاف لهذه المسابقة جوائز قدرها 2 مليون جنيه على النحو التالي:
1- عشر جوائز قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% في الاختبارين التحريري والشفوي، كل على حدة.
2- 20 جائزة قيمة كل منها 25 ألف جنيه، بشرط الحصول على 75% تحريريًّا وشفويًّا، كل على حدة.
3- 50 جائزة تشجيعية قيمة كل منها 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60% تحريريًّا وشفويًّا، كل على حدة.
مع شهادات تقدير لكل الفائزين على مستوى الفروع والمحافظات والجامعات، فضلا عن المراكز الأولى العامة، كما ستتم الاستفادة الفورية بالمتميزين في مجال الخطابة الدينية وعقد دورات تأهيلية في المجال الدعوي لمن يرغب في الالتحاق بالعمل الخطابي بالأوقاف من غيرهم. 
 وستكون الاختبارات مقصورة فقط على الأداء الخطابي وضوابط وأدوات العمل الخطابي، بحيث يجيد الخطيب التحدث بالفصحى مع سعة ثقافته وامتلاك ناصية الخطابة وأدواتها.

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