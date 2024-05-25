السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتجاه لاستبعاد أحمد حجازى من معسكر المنتخب استعدادًا لتصفيات المونديال

أحمد حجازي
أحمد حجازي

تتجه النية داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني لاستبعاد أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، من معسكر الفراعنة المقبل، المقرر إقامته يوم 28 من الشهر الجاري استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني أن أحمد حجازي يعاني من إصابة في الركبة ومن الصعب اللحاق بمعسكر المنتخب المقبل، خاصة بعدما فشل في اجتياز الاختبار تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي أخير خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مصيره من المعسكر، ولكن كل المؤشرات تؤكد عدم لحاقه بمعسكر الفراعنة.

ويعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، قائمة المنتخب غدًا استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وفضل الجهاز الفني تأجيل إعلان القائمة انتظارًا لمباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر إقامته اليوم في إياب دوري أبطال إفريقيا، تحسبًا لتعرض أي لاعب من الأهلي للإصابة بعد إعلان القائمة.

حسام حسن يضع 9 لاعبين من الأهلي فى حساباته للانضمام للمعسكر المقبل 

وهناك 9 لاعبين على الأقل من الأهلي يضعهم حسام حسن في حساباته هم محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق.

واستقر العميد على اختيار ما بين 24 و27 لاعبًا من ضمنهم اللاعبون المحترفون، وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي وافق على الانضمام للمنتخب بعد الاتصالات التى جرت بينه وبين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإقناعه بالعودة لصفوف المنتخب.

كما استقر حسام حسن على ضم محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد حجازي قبل تعرضه للإصابة، وعمر مرموش، ولكن لن ينضم للمنتخب بسبب خضوعه لعملية جراحية في أحد أصابع اليد.

ويحتل المنتخب صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على جيبوتي بستة أهداف وسيراليون بهدفين، وفي حال فوزه على بوركينا فاسو وغينيا بيساو سيقترب بشكل كبير من الصعود للمونديال.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني احمد حجازى حسام حسن محمد الشناوي مصطفى شوبير محمد صلاح إمام عاشور

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