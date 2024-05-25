فينسنت كومبانى مدربًا لبايرن ميونخ حتى 2027

توصل نادي بايرن ميونخ الألماني مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، لتدريب الفريق البافاري بداية من الموسم المقبل.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس”، أن بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق مع بيرنلي بشأن مبلع التعويض من أجل الحصول على خدمات فينسنت كومباني والذي يقدر بـ 12 مليون يورو.

وأوضح التقرير، أن كومباني وقع على عقود تدريبه للنادي الألماني بعقد حتى عام 2027.

وهبط كومباني مع بيرنلي إلى “التشامبيونشيب” بعد موسم واحد فقط من صعوده للدوري الإنجليزي.

وكان مسئولو بايرن أبلغوا توماس توخيل في فبراير بأنه لن يبقى في الفريق خلال العام الأخير من عقده وسيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد أن قرر العديد من الخلفاء المحتملين، بما في ذلك جوليان ناجيلسمان ورالف رانجنيك وتشابي ألونسو، البقاء في وظائفهم الحالية، لجأ بايرن إلى توخيل لمناقشة إمكانية بقائه في منصبه.

وتولى توخيل المسئولية في مارس الماضي وقاد الفريق إلى لقب الدوري الألماني الموسم الماضي، لكن بايرن سينهي الموسم الحالي دون أي لقب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وفشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على لقب الدوري الألماني للمرة الثانية عشرة على التوالي، بعد أن تمكن باير ليفركوزين من انتزاع اللقب للمرة الأولى في تاريخه.