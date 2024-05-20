الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رومانو: كومباني مرشح لتدريب بايرن ميونخ

كومباني
كومباني

يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني، البحث عن مدير فني جديد للموسم الجديد بعد رحيل توماس توخيل عن تدريب الفريق.

وتواصل إدارة بايرن في البحث عن مدير فني بعد رحيل توخيل، واعتذار العديد من الأسماء بجانب عدم رغبة توخيل في الاستمرار بعد عودة التفاوض معه حول بقاءه.

وقال الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو”، أن فينسنت كومباني المدير الفني لبيرنلي لديه العديد من العروض رغم هبوطه مع بيرنلي.

وأضاف رومانو، أن بايرن من ضمن الفرق التي وضعت كومباني ضمن مرشحيها لتدريب الفريق.

 

كان مسئولو بايرن أبلغوا توخيل في فبراير بأنه لن يبقى في الفريق خلال العام الأخير من عقده وسيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد أن قرر العديد من الخلفاء المحتملين، بما في ذلك جوليان ناجيلسمان ورالف رانجنيك وتشابي ألونسو، البقاء في وظائفهم الحالية، لجأ بايرن إلى توخيل لمناقشة إمكانية بقائه في منصبه.

وتولى توخيل المسئولية في مارس الماضي وقاد الفريق إلى لقب الدوري الألماني الموسم الماضي، لكن بايرن سينهي الموسم الحالي دون أي لقب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وفشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على لقب الدوري الألماني للمرة الثانية عشرة على التوالي، بعد أن تمكن باير ليفركوزين من انتزاع اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

 

 

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