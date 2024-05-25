"ندوة الصمود الفلسطيني": جرائم الكيان الصهيوني لن ينساها التاريخ

قال الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، على لسان رئيسه الدكتور علاء الدين ماضي أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلي للصوفية، إن مؤتمر (الصمود الفلسطيني ويقظة الضمير الإنساني)، الذي تمت الدعوة إليه اليوم، بعنوان (الصمود الفلسطيني ويقظة الضمير الإنساني)، يأتي استكمالًا لدور الطريقة العزمية التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية، الذي بدأ بتحركات الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم عام 1917م لتوعية المسلمين بخطورة وعد بلفور والتحذير من المؤامرة على فلسطين، ثم فتواه التاريخية في تحريم بيع الأراضي الفلسطينية، والتي نشرت بصحيفة (الوطنية) بعددها رقم 261 الصادر فى يوم الاثنين 2 ذى القعدة 1343ﻫ الموافق 25 مايو 1925م.



"العزمية" ومشاركتها في حرب ١٩٤٨

وأوضح "شيخ الطريقة العزمية" أنه في عهد السيد أحمد ماضي أبي العزائم شيخ الطريقة العزمية السابق، قام سماحته بنشر مقالات لبث الأمل في نفوس المسلمين في وقت حروب 1948م و1967م، وشاركت الطريقة العزمية في حرب 1948م بكتيبة مكونة من (200) متطوع، مشيرا في الوقت ذاته أن جرائم اسرائيل لن ينساها التاريخ.

وفي عهد السيد عز الدين ماضي أبي العزائم شيخ الطريقة العزمية المنتقل، قامت الطريقة العزمية بالمشاركة في حرب 1973م، ثم أصدرت مجلة (الإسلام وطن) عام 1987م، والتي لم يخلُّ عدد منها من نصرة القضية الفلسطينية،ثم في عهد الخليفة القائم، السيد علاء أبو العزائم، تم إطلاق حملة في الأمة الإسلامية استمرت (13) عامًا، بمقاطعة بضائع إسرائيل وأمريكا وحلفائهما، وتشجيع البضائع الوطنية والإسلامية، وقامت مشيخة الطريقة العزمية - بعد حرب الإبادة التي بدأها السَّفَّاح شارون رئيس الوزراء الصهيوني السابق - بفتح باب التبرع للشعب الفلسطيني، حيث وضعت في الحساب المخصص لذلك بالبنك الأهلى المصرى عدة مبالغ نقدية على دفعات بتاريخ 14 و28/4/2002م، و14 و27/5/2002م.



أبوالعزائم: الطريقة العزمية حرمت بيع الأراضي لليهود



وأضاف " شيخ الطريقة العزمية" قائلا: عندما قام بعض الفلسطينيين، ببيع أرضهم، أصدر الطريقة العزمية فتوى وقتية مبنية على فتوى الإمام أبي العزائم في بيع الأراضي الفلسطينية، قال فيها: إن المطبع مع اليهود مشارك في بيع الأراضي الفلسطينية، والحكومات الإسلامية التي تسهل السلام مع الصهاينة، هي متوسطة في البيع.



إنطلاق فعاليات ندوة "الصمود الفلسطيني والضمير الإنساني" بالطريقة العزمية



وانطلقت منذ قليل، بمقر الطريقة العزمية والاتحاد العالمي للطرق الصوفية، فعاليات ندوة ومؤتمر"الصمود الفلسطيني ويقظة الضمير الإنساني"، وذلك بمشاركة عدد كبير من شيوخ التصوف والباحثين والأكاديميين، ويناقش المؤتمر مخططات الكيان الصهيوني للسيطرة علي الأراضي العربية والإسلامية.



وتناقش الندوة "حصاد الحرب في غزة ووشائح الدم بين مصر وفلسطين، وتحولات القضية الفلسطينية، والأبعاد السياسية والقانونية للعدوان الاسرائيلي علي غزة والاجرام اليهودي كما ورد في التوراة.



العالمي للصوفية: مؤتمر الصمود الفلسطيني يأتي بالتزامن مع الهجمة الصهيونية



وكان الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، والطريقة العزمية، قد أعلنا عن تنظيم ندوة دولية اليوم السبت، بعنوان "الصمود الفلسطينى ويقظة الضمير الإنسانى"، وذلك بالتزامن مع الهجمة الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطينى الأعزال والذى يعانى أشد المعاناة مع صمت المجتمع الدولى فيما يحدث من قتل وحرب دون مراعاة للقوانين أو الأعراف الدولية من قبل الكيان الصهيونى المجرم.