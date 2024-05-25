السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز

حسين حمودة: الذكاء الاصطناعي ليس له بصمة خاصة مثل الكاتب أو المبدع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع والمبدع، تحدث الناقد دكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب المقارن والنقد كلية الآداب جامعة القاهرة، خلال ملتقى الهناجر الثقافي والذي أقيم تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان". 

 الذكاء الاصطناعي ليس له بصمة خاصة مثل الكاتب أو المبدع

وقال حمودة، إن الذكاء الاصطناعي ليس له بصمة خاصة مثل الكاتب أو المبدع، وينقصه الروحانيات والعمق والعواطف فى العمل الفنى الذى يتميز به المبدع، وقد تناولت بعض الأعمال الأدبية التى ينتجها الذكاء الاصطناعي من خلال برامج معينة فوجدته لا يهتم بالمتلقى، ويغيب عنه الحبكة الدرامية والإمتلاء الزمنى، بينما حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات كبيرة فى المجالات الأخرى.

ومن جهتها، قالت الناقدة دكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، إن الذكاء الاصطناعي أصبح يغزو اليوم كل مجالات حياتنا، والدولة المصرية وضعت خطة كبيرة فى مجال الذكاء الاصطناعي والاتصالات وأمن المعلومات، فى مقدمتها منظومة تعليمية كبيرة جدا تهدف إلى إدخال مسارات غير تقليدية فى العملية التعليمية، وفقا لمتطلبات سوق العمل من خلال انشاء جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية، وإنشاء الجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع النظم العالمية، وعقد شراكات مع الجامعات المتميزة فى دول العالم للإرتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية، بهدف تخريج أجيال من الخريجين على قدر من التأهيل والقدرة على تلبية سوق العمل داخليا وخارجيا، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات تقدمها الدولة المصرية لتسهل على المصريين التعامل فى حياتهم اليومية.

الذكاء الاصطناعي هو الحصول على المعرفة وتطبيقها

كما تحدث دكتور إبراهيم فتحي، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة، عن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الحصول على المعرفة وتطبيقها، وهو تكنولوجيا وأدوات تحسن الأداء لنتميز عن الغير وهو ليس مفهوما جديدا.

 أوضح: بعد مؤتمر جون مكارثى عام 1956، ظهرت مدرستين لـ الذكاء الاصطناعي، الأولى تتمثل فى عمل روبوت يشبه الانسان، ومدرسة أخرى تعمل على قيام الذكاء الاصطناعي بمهمة أدق من الانسان، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي انتشر حاليا نتيجة ما يعرف ب " Deep Learning " التعلم العميق، وأن الذكاء الاصطناعي وصل إلى درجة لا بأس بها، لذا نحتاج أن نستعد لهذا جيدا.

الذكاء الاصطناعي تقنية لها خطورتها وفوائدها 

من جهتها، قالت دكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الذكاء الاصطناعي أصبح فى كل المجالات وقد بدأ منذ عام 1948 واستخدم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهو عبارة عن مجموعة معادلات رياضية معقدة تسمى الخوارزميات.

أشارت إلى أن هناك تطور كبير فى مجال الذكاء الاصطناعي وأن برامجه الحديث جعلته لديه القدرة على الإبداع وتقليد بصمة الصوت، لافتة إلى أن مصر تتجه نحو عمل قاعدة بيانات للتوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعي، فهو عصر لتقنية لها خطواتها وفى نفس الوقت هى مفيدة جدا.

نحن بحاجة كبيرة لما يعرف بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 

وألقى دكتور مهندس سعيد محمد عشري، خبير الاتصالات وأمن المعلومات، الضوء على كيفية تفادى مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكيفية تعامل الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي، معرفا الأمن السيبراني بأنه أمن الفضاء الألكترونى أو أمن المعلومات، وأكد أن ما وراء الذكاء الاصطناعي هو الإنسان، ويجب أن نكون حذرين دائما وعلى علم تام باستخدامه، مشيرا إلى أننا بحاجة كبيرة بالفعل بما هو معروف بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويجب الاحتراس من كل ماينشر على مواقع السوشيال ميديا التى من خلالها يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بياناتك، ويبدأ بإرسال معلومات لك تحمل مضمون وهدف معين.

الذكاء الاصطناعي الناقد والأكاديمي دكتور حسين حمودة الدكتورة ناهد عبد الحميد ملتقي الهناجر الثقافي تأثير الذكاء الاصطناعي علي الإنسان الأمن السيبراني

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